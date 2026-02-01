“ครีม-พิ้งค์-กันต์” นำทัพขนไก่ไทย ทำศึกชิงแชมป์เอเชียประเภททีม

“ครีม" บุศนันทน์ อึ้งบำรุงพันธุ์ หญิงเดี่ยว มือ 15 ของโลก, "พิ้งค์" พิชฌามลณ์ โอภาสนิพัทธ์ หญิงเดี่ยว มือ 30 ของโลก และ ”กัน" กันตภณ หวังเจริญ ชายเดี่ยว มือ 55 ของโลก นำทัพนักแบดมินตันทีมชาติไทย มุ่งหน้าสู่เมืองชิงเต่า สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อทำศึกแบดมินตัน เอเชีย ทีม แชมเปี้ยนชิพ 2026 หรือศึกชิงแชมป์เอเชียประเภททีม ซึ่งจะมีขึ้น 3-8 ก.พ.นี้ โดยมี พลอากาศเอก มณฑล สัชฌุกร นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดินทางมาส่ง พร้อมให้โอวาทแก่นักกีฬาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจก่อนเริ่มการชิงชัย
สำหรับนักกีฬาที่เข้าร่วมทั้งหมด 20 ราย มีรายชื่อดังนี้ ทีมชาย นำโดย "กัน" กันตภณ หวังเจริญ, "อิคคิว" พณิชพล ธีระรัตน์สกุล, "โอโม่" พรรคพล ธีระรัตน์สกุล และ "พี" พีรัชชัย สุขพันธ์ พร้อมด้วยกลุ่มนักกีฬาดาวรุ่ง "คิมหันต์" ธนวัฒน์ ยิ้มจิตต์, "ภูริ" ภูริธัช อารีย์, "ทีม" วรพล ทองสง่า, "โอ๊ต" เฉลิมพล เจริญกิจอมร, "ปุ้น" ธนดล พันธ์พานิช และ "ภีม" ภรัณยู ขาวสำอางค์
ทีมหญิง นำทัพโดยพี่ใหญ่อย่าง "ครีม" บุศนันทน์ อึ้งบำรุงพันธุ์ และ "พิ้งค์" พิชฌามลณ์ โอภาสนิพัทธ์ ร่วมด้วย "แครอท" พรพิชชา เชยกีวงศ์, "หนูแหวน" อัญพัชร์ พิชิตปรีชาศักดิ์, "แพท" หทัยทิพย์ มิจาด, "กัสจัง" ณปภากร ตุงคะสถาน, "หว่าหวา" นัทธมน ไล้สวน, "บูม" ธิดาพร กลีบยี่สุ่น, "ธารา" พัทธรินทร์ เอี่ยมวารีศรีสกุล และ "น้ำว้า" ศาริสา จันทร์แพง
ทั้งนี้ "อิคคิว" พณิชพล ธีระรัตน์สกุล และ "โค้ชเพชร" โฆษิต เพชรประดับ จะเดินทางตามไปสมทบกับทีมทันทีหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในการแข่งขันรายการ ปริ๊นเซส สิริวัณณวรี ไทยแลนด์ มาสเตอร์ส 2026 ส่วนทีมงานผู้ฝึกสอนชุดนี้ประกอบด้วย "กิ๊ฟ" จงกลพรรณ กิติธรากุล, "โค้ชดม" อุดม เหลืองเพชราภรณ์ และ ศรัณย์ แจ่มศรี
สำหรับผลการจับสลากแบ่งกลุ่มมีดังนี้ ประเภททีมชายทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่มเอ ร่วมกับ จีน (เจ้าภาพ) และมาเก๊า ประเภททีมหญิง ไทย ในฐานะรองแชมป์เก่า อยู่ในกลุ่มวาย ร่วมกับ อินเดีย (แชมป์เก่า) และเมียนมา โดยแมตช์นี้เป็นรายการสะสมคะแนนเพื่อชิงโควตาเข้าสู่การแข่งขันประเภททีมชิงแชมป์โลก "โธมัส-อูเบอร์ คัพ 2026" (BWF Thomas & Uber Cup 2026) ที่จะจัดขึ้น ณ เมืองฮอร์เซนส์ ประเทศเดนมาร์ก ในช่วงเดือนเมษายนนี้