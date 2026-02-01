ตะกร้อ 4 คนไทยจอดรอบรองฯ “สารวัตรโจ้” ชี้ทีมชุดนี้ได้ประสบการณ์เพียบ

ตะกร้อไทยทีม 4 คน แพ้ อินเดีย จอดที่รอบรองฯ “สารวัตรโจ้” ชี้เด็กดาวรุ่งได้ประสบการณ์ รับรู้ว่าความสามารถเฉพาะตัวอย่างเดียวไปไม่รอด ต้องมีทีมเวิร์คด้วยถึงจะรุ่ง ด้านระบบจัดการของ “เจ้าภาพ” ญี่ปุ่นยอดเยี่ยม สนามซ้อมเพียงพอ เจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลเข้มงวด
แม้ว่าทัพตะกร้อ 4 คนไทย ที่ชุดนี้เป็นนักกีฬาสายเลือดใหม่ ประกอบด้วย "แจ๊บ สายฟ้า" กฤษฎา สังข์วัง, "ดีดี้ บะขาม" ศิวกร ถากันหา, "บอล สายฟ้า" สุทธิเกียรติ พันแสนแก้ว, "โอม ราชนาวี" เลอศักดิ์ กุรัมย์, "เก่ง บะขาม" บุญคุ้ม ทิพวงศ์ และ "บอล บะขาม" ศิริศักดิ์ อนุลุน จะไปไม่ถึงแชมป์ศึกปรีเอเชียนเกมส์ ที่จัดขึ้น ณ เมืองนาโงย่า ประเทศญี่ปุ่น ด้วยการตกรอบรองชนะเลิศ หลังพ่ายอินเดีย 2 เซตรวด 10-15 , 14-17
ด้าน "สารวัตรโจ้" พ.ต.ท.สืบศักดิ์ ผันสืบ คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย ในฐานะผู้จัดการทีมชาติไทย เปิดเผยว่า ภาพรวมทีมไทยนั้นบอกเลยว่าดาวรุ่งที่เราเอาไปแข่งได้ประสบการณ์จากเกมระดับนานาชาติแบบนี้มาก ซึ่งญี่ปุ่นถือว่าเป็นทีมที่มีทีมเวิร์คดีมาก เล่นรูปแบบบล็อกหลัง 3 ทำให้เขาเสียแต้มยากมาก ทว่าเด็กไทยเราทีมเวิร์คอาจจะเป็นรอง แต่ความสามารถเฉพาะตัวนั้นยังถือว่าดีกว่าทีมอื่นๆ การไปแข่งทีม 4 คน ปรีเอเชียนเกมส์ ลึกๆเราก็หวังจะคว้าแชมป์ แต่เราดูศักยภาพของทีมและความเชี่ยวชาญในรูปแบบ 4 คนอาจจะยาก เด็กๆดาวรุ่งได้เข้าสู่รอบรองชนะเลิศตนก็มองว่าพวกเขาทำได้เต็มที่แล้ว
อย่างไรก็ตามไทยยังมุ่งเน้นแบบ 3 คนแน่นอนทั้งทีมเดี่ยวกับทีมชุดที่เราเป็นแชมป์เก่าเอเชียนเกมส์ ส่วนการไปทดสอบสนามในครั้งนี้ ต้องขอชื่นชมเจ้าภาพญี่ปุ่นที่มีระบบการบริหารและจัดการได้ดีมาก ซึ่งสนามแข่งจะแบ่งเป็น 2 ชั้น ชั้นบนเอาไว้แข่งขัน ส่วนชั้นล่างเอาไว้ซ้อมมีให้ถึง 4 สนาม และแต่ละห้องพักนักกีฬามีเจ้าหน้ารักษาความปลอดภัยดูแลทุกห้อง ในส่วนเรื่องการเดินทางจากที่พักไปสนามแข่งขันก็รวดเร็วทันใจ อาหารก็ถูกปากคนไทยไม่มีอะไรน่าห่วงสำหรับเอเชียนเกมส์ 2026