ลุ้นคัมแบ็คสนามหน้า! Honda HRC คอนเฟิร์ม “ก้อง-สมเกียรติ” พลาด เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ สนามแรก พร้อมส่ง “นากาชิม่า” บิดแทน

ฮอนด้า เอชอาร์ซี (Honda HRC) ยอดทีมแข่งในศึก เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ ยืนยันอย่างเป็นทางการ “ก้อง-สมเกียรติ” นักบิดชาวไทยต้องถอนตัวจากการแข่งขันสนามแรกที่ ฟิลลิป ไอส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย หลังเข้ารับผ่าตัดเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บ โดยจะส่ง “เท็ตซูตะ นากาชิม่า” นักบิดทดสอบชาวญี่ปุ่นลงแข่งแทนในสนามดังกล่าว เพื่อให้นักแข่งชาวไทยพักรักษาตัว ฟื้นฟูสภาพร่างกายอย่างเต็มที่ และพร้อมสำหรับกาากลับมาลงแข่งขันในสนามถัดไป
ศึก เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ 2026 มีคิวเปิดฤดูกาลสนามแรกระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์นี้ ที่ สนามฟิลลิป ไอส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย
ถึงแม้ “ก้อง” สมเกียรติ จันทรา หมายเลข 35 นักบิดชาวไทยจะต้องพลาดลงเปิดตัวกับสังกัดทีม ฮอนด้า เอชอาร์ซี หลังได้รับบาดเจ็บจากการฝึกซ้อมที่ เซปัง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ประเทศมาเลเซีย เมื่อช่วงกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมา แต่ได้เดินทางกลับมาเข้ารับการผ่าตัดกับทีมแพทย์ในเมืองไทย เพื่อรักษาอาการบาดเจ็บที่แขนทั้ง 2 ข้าง โดยต้องเข้าเฝือกที่แขนขวา ส่วนแขนซ้ายไม่ต้องเข้าเฝือก
ล่าสุดเมื่อวันที่ 28 มกราคมที่ผ่านมา ทีมแพทย์ได้ถอดเฝือกออกแล้ว พร้อมเข้าสู่กระบวนการกายภาพบำบัดต่อไป ซึ่งการฟื้นตัวของนักบิดไทยนั้นดำเนินไปในทิศทางที่ดี
ก้อง-สมเกียรติ กล่าวว่า “ตอนนี้อาการบาดเจ็บของผมดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งสภาพร่างกายและกำลังใจกำลังฟื้นฟูไปในทิศทางที่ดี ขอขอบคุณทุกแรงใจจากแฟนมอเตอร์สปอร์ตทุกคนที่ส่งมาให้เสมอ และอยากให้ช่วยติดตามพร้อมส่งกำลังใจเชียร์ผมต่อไปนะครับ”
อย่างไรก็ดี จากระยะเวลาในการฟื้นตัวส่งผลให้ ฮอนด้า เอชอาร์ซี ตัดสินใจส่ง “เท็ตซูตะ นากาชิม่า” นักบิดทดสอบชาวญี่ปุ่นลงทำหน้าที่แทน “ก้อง-สมเกียรติ” ในสนามแรกที่ ออสเตรเลีย เคียงข้างทีมเมทชาวอังกฤษอย่าง “เจค ดิ๊กสัน” หมายเลข 96
พร้อมกันนี้ยังส่ง “ไรอัน วิคเกอร์ส” นักบิด บริติช ซูเปอร์ไบค์ ของ ฮอนด้า ลงแข่งขันด้วยสิทธิ์ไวล์ดการ์ดอีกคน เพื่อเก็บข้อมูลสำคัญในการพัฒนารถแข่ง Honda CBR1000RR-R
แฟนความเร็วชาวไทยสามารถส่งกำลังใจเชียร์นักบิดฮอนด้าพร้อมติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ : https://facebook.com/HondaRacingTeamTH