ทีมอังกฤษประเดิมนำทีมเวิลด์ศึก เรนวูด ไอคอนส์ฯ วันแรก

แดนนี วิลเล็ตต์ นำทีมอังกฤษประเดิมนำทีมเวิลด์ 8.5-7.5 เปิดรอบแรกกอล์ฟ “เรนวูด ไอคอนส์ ออฟ ฟุตบอล” ที่สนามโรบินส์วูด กอล์ฟ คลับ จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 31 มกราคมที่ผ่านมา
Icons Series จัดการแข่งขันกอล์ฟรายการพิเศษ “เรนวูด ไอคอนส์ ออฟ ฟุตบอล” โดยอดีตนักฟุตบอลระดับตำนานของโลก 24 คน มาประชันวงสวิงในรูปแบบทีมแมทช์เพลย์ระหว่างทีมอังกฤษที่นำโดย แดนนี วิลเล็ตต์ ดวลกับ ทีมเวิลด์ ที่มี โธมัส บียอร์น รับหน้าที่กัปตัน แข่งขัน 2 วัน ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์นี้ ที่สนามโรบินส์วูด กอล์ฟ คลับ จังหวัดปทุมธานี
การแข่งขันวันแรกเมื่อวันที่ 31 ม.ค. แบ่งเป็นช่วงเช้าและช่วงบ่าย โดยในช่วงเช้าแข่งขันแบบโฟร์บอล 10 หลุม ปรากฏว่าทีมอังกฤษขึ้นนำทีมเวิลด์ ด้วยสกอร์ 4.5-3.5 คะแนน ขณะที่ในช่วงบ่ายแข่งขันแบบกรีนซัมส์ 10 หลุม ทั้งสองทีมเก็บได้อีกทีมละ 4 คะแนน ส่งผลให้ทีมเวิลด์นำต่อที่ 8.5-7.5 คะแนน ทั้งนี้การแข่งขันวันสุดท้าย (1 ก.พ.) แบ่งเป็น 2 ช่วง โดยจะเล่นแบบกรีนซัมส์ในช่วงเช้า ต่อด้วยการดวลแบบซิงเกิ้ลแมทช์เพลย์ในช่วงบ่าย
สำหรับรายชื่อนักกีฬาทีมอังกฤษประกอบด้วย จิมมี่ บูลลาร์ด, แอนดี้ โคล, ร็อบบี้ ฟาวเลอร์, โจ ฮาร์ต, พอล อินซ์, ฟิล แจกีเอลกา, เจอร์เมน จีนาส, ฟิล โจนส์, ลี ชาร์ป, เท็ดดี้ เชอริงแฮม, จอห์น เทอร์รี่ และ ธีโอ วัลคอตต์ ส่วนทีมเวิลด์ประกอบด้วย แกเร็ธ เบล, กาเบรียล บาติสตูต้า, ไนเจล เดอ ยอง, ไรอัน กิ๊กส์, เดวิด ชิโนลา, รุด กุลลิท, เฮนริค ลาร์สสัน, แอรอน แรมซีย์, จอห์น อาร์เน่ รีเซ่, อังเดรย์ เชฟเชนโก้, ดไวต์ ยอร์ก และ จานฟรังโก้ โซลา