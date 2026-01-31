เปิดศึกคัดนักหวดเยาวชนทีมชาติคึกคัก ณัฏฐ์-อัญวีณ์ ฟอร์มดีประเดิมชัย

สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการแข่งขันคัดเลือกนักกีฬาเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 14 ปี และ 16 ปี ประจำปี 2569 ระหว่างวันที่ 31 ม.ค. - 5 ก.พ. ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี และเมื่อวันที่ 31 ม.ค. เป็นการแข่งขันวันแรก ท่ามกลางบรรยากาศที่คึกคัก
การแข่งขันทุกรุ่นอายุ ทั้งประเภทชายเดี่ยว และหญิงเดี่ยว จะแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ๆ ละ 4 คน จากนั้นแข่งขันพบกันหมดในกลุ่ม (2 ใน 3 เซต ไทเบรกทุกเซต) นักกีฬาที่มีคะแนนเป็นอันดับ 1 และ 2 ของกลุ่ม ได้เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ ซึ่งจะแข่งขันแบบน็อกเอาท์ ไปจนถึงรอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ
ผลวันแรก รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ประเภทชายเดี่ยว กลุ่ม เอ พบกันหมด แมทช์แรก ณัฏฐ์ จันทร์สนธิกุล จาก กทม. ประเดิมชัยด้วยการเอาชนะ ภาสุร อุดมโชค จาก กทม. 2-0 เซต 6-3, 6-2 ทำให้ ณัฏฐ์ ตุนชัยไว้ในมือแล้ว 1 แมทช์ และแมทช์ต่อไป จะพบกับ วริษฐ์ เลิศสินธพานนท์ จาก กทม. ที่ชนะ ณฐเจตน์ เจตน์มงคลรัตน์ จาก กทม. 2-0 เซต 6-1, 6-1
ด้านประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี กลุ่ม บี แมทช์แรก อัญวีณ์ ไพศาลภาณุวงศ์ จากเชียงใหม่ ใช้การหวดที่เฉียบขาด เอาชนะ ลัลน์ลลิน วโรทยานนท์ จาก กทม. 2-0 เซต 6-0, 6-1 คว้าชัยแมทช์แรกไปครอง และแมทช์ต่อไปจะพบกับ ธนภรณ์ ก้อนศิลา จากนนทบุรี ที่ชนะ แอนนา ไอซ์ยูร์ด จากภูเก็ต 2-0 เซต 6-2, 6-3
ในส่วนผลคู่อื่น ๆ มีดังนี้ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี หญิงเดี่ยว แมทช์แรก กลุ่ม เอ ภัคจิรา หอเลิศสกุล (กทม.) ชนะ ธันยธรณ์ ศรีอรุณนิรันดร์ (นนทบุรี) 6-0, 6-1 ไฮบาฬะ พฤกษะวัน (ปทุมธานี) ชนะ จัสมิน มณีชยางกูร (สงขลา) 6-1, 6-3
กลุ่ม บี ชัญญา นิ่มวชิระสุนทร (กทม.) ชนะ เอวาริญทร์ รงคะประยูร (กทม.) 6-1, 6-1 วิมุตติญา พงษ์หนู (กทม.) ชนะ จาณีณ คูวิจิตรสุวรรณ (กทม.) 6-2, 6-1
กลุ่ม ซี พินมุกดา สมศรี (เชียงใหม่) ชนะ ปิ่นนรินทร์ ปิ่นสุวรรณ (กทม.) 7-5, 6-0 กัญญ์วรา โรจน์วิรุฬห์ (ปทุมธานี) ชนะ ชาลิสา มีแสง (สุราษฎร์ธานี) 4-6, 7-5 และ 6-4
กลุ่ม ดี ลอเร็ตต้า ลี เอบาร์แฮมซั่น (นนทบุรี) ชนะ โชติกา ลิ่มมานะกุล (ภูเก็ต) 6-1, 6-1 พิชญา กุลตั้งกิจเสรี (กทม.) ชนะ ชญาดา นิ่มวชิระสุนทร (กทม.) 2-6, 6-3 และ 6-2
สำหรับผลการแข่งขันคู่อื่น ๆ ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.tour.ltat.org/tournaments-factsheet-acceptance-MTgxMCMjIzE=.html