จุฬาฯประเดิมชัยเทนนิส 100 พลัสยูลีก

ทีมนักหวดจากสามย่าน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมพลังเอาชนะทีมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3-2 แมตช์ ในรอบพบกันหมดนัดแรก ของการแข่งขันเทนนิสประเภททีมระหว่างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 19 “100 พลัสยูลีกไฟนัลส์ 2025” (รอบ 8 ทีมสุดท้าย) ที่สนามเทนนิสมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เมื่อ 31 มกราคม 2569
สำหรับผลการแข่งขันรอบพบกันหมด นัดแรก ระหว่าง จุฬาลงกรณ์ ที่เอาชนะ ม.ธรรมศาสตร์ 3-2 แมตช์เป็นดังนี้ ประเภทหญิงเดี่ยว มาหยา บุญญาอรุณเนตร ชนะ โยษิตา ศรีพร 7-5,6-4 ประเภทชายเดี่ยว วชิรพล พรหมาลิขิต แพ้ ปรัชญา ใบบ้ง 2-6,2-6 ประเภทชายคู่ 1 ธีร์ธวัช ธวัชผ่องศรี / ปัณณธร สุกสด แพ้ เมษา สุราวุธ / วงศ์วรัณ วงศ์เจริญ 6-1,3-9,1-0(2) และธีร์ธวัช ขอยอมแพ้ เพราะเจ็บเข่า ประเภทชายคู่ 2 กฤช จิตโรภาส / วิธวินท์ บัวสด ชนะ กรวิชญ์ แสงจันทร์ / อิสระ โรจน์ธรรมรักษ์ 6-4,6-1 ประเภทคู่ผสม ตปณีย์ บุญวัฒน์ / พีระภัทร เด็ดทองหลาง ชนะ โยษิตา ศรีพร / ปรัชญา ใบบ้ง 4-6,6-3,1-0(4)
ส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นๆ มีดังนี้ มหาวิทยาลัยรังสิต ชนะ มหาวิทยาลัยมหิดล 4-1 แมตช์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชนะ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้หาเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 4-1 แมตช์ และ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ชนะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-2 แมตช์ โดยในวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 แข่งขันต่อในรอบพบกันหมดนัดสุดท้าย ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป