“กฤษณ์“ ซัดประตูโทน ไทยเชือดเวียดนาม 1-0 ซิวแชมป์กลุ่ม ลิ่ว 8 ทีมฟุตซอลเอเชีย

กฤษณ์ อรัญสัญญาลักษณ์ ซัดประตูโทนนาที 35 พาทีมฟุตซอลไทยเชือดเวียดนาม 1-0 ในศึกฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มบี นัดที่สาม ที่อินโดนีเซีย อารีนา ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อ 31 ม.ค.ที่ผ่านมา
ชัยชนะเกมนี้ ช่วยให้ทีมไทย จบด้วยการชนะ 3 นัดรวด ผ่านเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย ด้วยการเป็นแชมป์ของกลุ่มบี ฝั่งเวียดนามแม้จะพ่ายแพ้เกมนี้ แต่ยังตามไทยเข้ารอบ ด้วยการเป็นอันดับที่ 2 ของสาย
สำหรับโปรแกรมนัดต่อไป ฟุตซอลชายทีมชาติไทย จะทำการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย 2026 รอบก่อนรองชนะเลิศ พบกับทีมรองแชมป์กลุ่มเอ ซึ่งคาดว่าจะเป็นอินโดนีเซีย เจ้าภาพ หรืแ อิรัก ซึ่งต่างชนะรวดและต้องมาเจอกันนัดสุดท้ายเพื่อแย่งแชมป์กลุ่มเอ ต่อไป โดยเกมรอบ 8 ทีม จะแข่งขันที่อินโดนีเซีย อารีนา ในวันอังคาร ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 15.00 น. ถ่ายทอดสดทาง ยูทูป : BG Sports