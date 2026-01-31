“อิคคิว” เข้าชิงขนไก่ปริ๊นเซสฯไทยแลนด์ฯ ลุ้นปลดล็อคแชมป์เวิลด์ทัวร์ 300 หนแรก

“อิคคิว” พณิชพล ธีระรัตน์สกุล มือ 36 ของโลก รองแชมป์ชายเดี่ยว อินโดนีเซีย มาสเตอร์ส เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว มีลุ้นแก้ตัวคว้าแชมป์อีกครั้งในสัปดาห์นี้ หลังผ่านเข้าชิงชนะเลิศ ในประเภทชายเดี่ยว แบดมินตัน ปริ๊นเซส สิริวัณณวรี ไทยแลนด์ มาสเตอร์ส 2026 ที่อาคารกีฬานิมิบุตร ได้สำเร็จ
เกมรอบรองชนะเลิศ เมื่อ 31 ม.ค.ที่ผ่านมา “อิคคิว” โชว์ผลงานเยี่ยม ตบเอาชนะ ซู ซวนเฉิน มือ 69 ของโลก จากจีน 2-0 เกม 21-14, 21-11 ทำให้ผ่านเข้าชิงชนะเลิศ และมีลุ้นปลดล็อคแชมป์เวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 300 เป็นครั้งแรก
ในรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งจะมีขึ้นวันอาทิตย์ ที่ 1 ก.พ.นี้ “อิคคิว” จะเข้าไปพบกับ โมห์ ซากี อุไบดิลลาห์ มือ 44 ของโลก จากอินโดนีเซีย ที่พลิกล็อคเอาชนะ อัลวี ฟาร์ฮาน มือ 14 ของโลก ซึ่งเป็นมือวางอันดับ 2 ของรายการ และเป็นแชมป์อินโดนีเซีย มาสเตอร์ส เมื่อสัปดาห์ก่อน จากอินโดนีเซีย ไป 2-1 เกม 21-18, 21-14