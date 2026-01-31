ม.เกษมบัณฑิตผนึกสมาคมกีฬาเบ่งกล้ามดัน AI พัฒนาบุคลากรทางวการกีฬา

ดร.เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เปิดเผยว่าจากการที่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ ร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาการบริหารจัดการ” (Management Deveopment Program : MDP) และการพัฒนาผู้นำทีม สำหรับผู้บริหารระดับต้น จำนวน 2 รุ่น ซึ่งรุ่นที่ 1 กำหนดจัดระหว่างวันที่ 12 (Leading Team Program : LTD) ให้กับผู้บริหารระดับ 7 การกีฬาแห่งประเทศไทยทั่วประเทศ เมื่อเร็วๆนี้
ดร.เสนีย์ เผยว่า สำหรับหลักสูตรดังกล่าวมหาวิทยาลัยและฝ่ายทรัพยากรบุคคล กกท.ตระหนักและให้ความสำคัญกับการเสริมเติมเต็มองค์ความรู้และเทคโนโลยีตลอดจนนวัตกรรมใหม่ที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นหนึ่งในพลังร่วมที่สำคัญของการกีฬาแห่งประเทศไทยได้นำไปประยุกต์ใช้สำหรับการบริหารจัดการ ประกอบกับโลกในยุคดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ตลอดจนนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับมิติของการตลาด ล้วนแล้วแต่มีบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับองค์กรในทุกมิติ
ดร.เสนีย์ เผยอีกว่า ดังนั้นทางโครงการจึงได้เชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโดยเฉพาะปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และการตลาด อาทิ คุณศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ในฐานะผู้บริหารกีฬาที่มีความเชี่ยวชาญด้านการตลาด และ AI ดร.วัชระ ยี่สุ่นเทศ อาจารย์และนักการตลาด ประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และ อาจารย์ วรวัช วาสนปรีชา หัวหน้าสาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมถ่ายทอดกลยุทธ์การบริหารจัดการภายใต้การประยุกต์ใช้นวัตกรรม AI กับการจัดการการตลาดในยุคดิจิทัล
นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย และประธานสถาบันการจัดการกีฬาเพื่อองค์กรกีฬา (WISDOM) กล่าวเพิ่มเติมว่า โลกในยุคเปลี่ยนผ่านจำเป็นที่ผู้บริหารการกีฬาทุกระดับต้องตระหนักและให้ความสำคัญกับการนำนวัตกรรม AI มาผสมผสานกับการขับมิติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการตลาดสู่การแข่งขัน ยิ่งผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยเฉพาะระดับต้นหรือระดับ 7 ซึ่งเป็นสะพานเชื่อมที่สำคัญในการผลักดันยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทยสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายที่จับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรมจำเป็นที่ผู้บริหารกลุ่มนี้จะต้องมีองค์ความรู้และทักษะดังกล่าว อย่างไรก็ตามเพื่อให้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์กับสมาคมกีฬาเพาะกายฯ และ WISDOM ตอบโจทย์ความต้องการในการพัฒนาบุคลากรและยกระดับองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลงทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้ง 3 หน่วยงานก็จะผนึกพลังร่วมผลักดันโครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่องตลอดไป