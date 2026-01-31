ตะกร้อ 4 คนไทยเข้ารอบรองฯศึกปรีเอเชียนเกมส์ 2026

ตะกร้อไทยทีม 4 คน รอบแรก ชนะ 1 แพ้ 1 แต่ยังดีพอเข้ารอบรองชนะเลิศ ศึกอุ่นเครื่องปรีเอเชียนเกมส์ ที่เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น
"สารวัตรโจ้" พ.ต.ท.สืบศักดิ์ ผันสืบ คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย ในฐานะผู้จัดการทีมชาติไทย ได้รายงานผลการแข่งขันทีมตะกร้อ 4 คนไทย ที่เดินทางไปแข่งปรีเอเชียนเกมส์ โดยรอบแรก ไทย อยู่สาย เอ ร่วมกับ ญี่ปุ่น กับ สิงคโปร์
แน่นอนว่าตะกร้อประเภท 4 คนเป็นรายการที่ “เจ้าภาพ” ญี่ปุ่น หวังมากด้วยดีกรีแชมป์โลก และก็สมราคาเอาชนะไทย 2 เซตรวด 15-10 , 15-11 ส่วนเกมที่สอง ไทย เอาชนะ สิงคโปร์ 2 เซตรวด 15-7 , 15-9 ทำให้ไทยจบอันดับ 2 ของสาย เข้ารอบรองชนะเลิศ
ส่วนรอบรองชนะเลิศ จะมีขึ้นในวันที่ 1 ก.พ.นี้ เริ่มเวลา 9.00 น. ไทย พบ อินเดีย และ ญี่ปุ่น พบ มาเลเซีย ส่วนเวลา 12.00 น.จะเป็นรอบชิงชนะเลิศ
สำหรับนักกีฬา 6 คนของไทยที่เข้าร่วมมี "แจ๊บ สายฟ้า" กฤษฎา สังข์วัง, "ดีดี้ บะขาม" ศิวกร ถากันหา, "บอล สายฟ้า" สุทธิเกียรติ พันแสนแก้ว, "โอม ราชนาวี" เลอศักดิ์ กุรัมย์, "เก่ง บะขาม" บุญคุ้ม ทิพวงศ์ และ "บอล บะขาม" ศิริศักดิ์ อนุลุน