“พี่เต้” พร้อมรันวงการอีสปอร์ต หนุนเล่นเกมส์ฝึกสมอง พร้อมให้งบเติมเกมส์คนละ 2 พันต่อปี

นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หรือ “เต้ พระราม 7” แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี จากพรรคทางเลือกใหม่ ผุดนโยบาย ส่งเสริมการเล่นเกมส์ e-sport อาทิ Roblox Rov ฯลฯ ให้เยาวชน-วัยทำงาน เพื่อฝึกสมอง วางแผน ให้งบเติมเกมส์ คนละ 2,000 บาท/ปี
ทั้งนี้นโยบายดังกล่าว ถือเป็นอีกหนึ่งนโยบายด้านกีฬา ที่เจ้าตัวและพรรคพร้อมผลักดัน หากได้รับเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี โดยก่อนหน้านี้เจ้าตัวเพิ่งผุดโยบาย จะเจรจาขอซื้อทีมฟุตบอลดังในอังกฤษ อย่าง แมนฯยูไนเต็ด และลิเวอร์พูล
ขณะที่ก่อนหน้านั้นก็ออกนโยบายสนับสนุน ทีมฟุตบอลไทย ปีละ 2 พันล้านบาท ใน 2-4 ปี และต้องเข้าไปแข่งขันฟุตบอลโลกให้ได้ และยังมีโนบายส่งเสริมการออกกำลังกาย อย่างวิดพื้นเพิ่มเกรดในกลุ่มเด็ก-เยาวชน มและวิดพื้นเพื่อเพิ่มเงินเดือนด้วยในกลุ่มคนวัยทำงานด้วย