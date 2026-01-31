สมาคมกอล์ฟฯ ฉลองแชมป์ ตั้งเป้าทองเอเชียนเกมส์ที่ญี่ปุ่น

สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ เปิดแผนมุ่งสู่เหรียญทองเอเชียนเกมส์ที่ประเทศญี่ปุ่นปลายปีนี้ พร้อมฉลองความสำเร็จหลังนักกอล์ฟไทยคว้าแชมป์ 10 รายการใหญ่ รวมถึงการสร้างประวัติศาสตร์กวาด 4 เหรียญทองซีเกมส์ในปีที่ผ่านมา
นายรังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์ นายกสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในงานเลี้ยงฉลองความสำเร็จและสังสรรค์ปีใหม่ 2569 เพื่อขอบคุณนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้สนับสนุน และสื่อมวลชน ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ หลังนักกอล์ฟไทยสามารถคว้าแชมป์ 10 รายการใหญ่ รวมถึงการสร้างประวัติศาสตร์กวาด 4 เหรียญทองซีเกมส์ในปีที่ผ่านมา พร้อมเปิดแผนมุ่งสู่เหรียญทองเอเชียนเกมส์ที่ประเทศญี่ปุ่นปลายปีนี้
นายรังสฤษดิ์ เผยว่า “ภาพรวมผลงานในปี 2568 ที่ผ่านมา ถือเป็นปีที่สมาคมฯ ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ สามารถคว้าแชมป์ 10 รายการใหญ่ โดยเฉพาะในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ นักกอล์ฟทีมชาติไทยสามารถกวาดเหรียญทองมาครองได้ครบทั้ง 4 ประเภท ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ 10 ปี นับตั้งแต่ปี 2015 ที่ประเทศสิงคโปร์”
นอกจากความสำเร็จในระดับอาเซียน นายกสมาคมฯ ยังกล่าวชื่นชมนักกอล์ฟดาวรุ่งที่มีพัฒนาการอย่างโดดเด่นในระดับสากล โดยเฉพาะ “ฟีฟ่า” พงศภัค เหล่าภักดี ที่คว้าแชมป์ เอเชีย-แปซิฟิก อเมเจอร์ แชมเปี้ยนชิพ จนได้รับสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันรายการระดับเมเจอร์อย่าง เดอะ มาสเตอร์ส และ ดิ โอเพ่น รวมถึง ปริม ปราชญ์นคร และพิมพ์พิศา รับรอง ที่ได้รับทุนการศึกษาต่อในประเทศสหรัฐฯ
สำหรับ 10 รายการใหญ่ที่นักกอล์ฟไทยสามารถคว้าแชมป์ได้สำเร็จได้แก่ แชมป์ทีมชายรายการ เอเชียน จูเนียร์ กอล์ฟ ทีม แชมเปียนชิพ ที่เกาหลีใต้, แชมป์ทีมผสมซิปุตรา กอล์ฟพรีเนอร์ จูเนียร์ เวิลด์ แชมเปียนชิพ 2025 ประเทศอินโดนีเซีย, แชมป์โอเวอร์ออลชายรายการ สิงคโปร์ จูเนียร์ กอล์ฟ แชมปียนชิพ 2025 และแชมป์บุคคลชาย มาเลเซียน อินเตอร์เนชั่นแนล จูเนียร์ โอเพ่น 2025 ส่วนในประเภทหญิง ได้แก่ แชมป์ทีมหญิงรายการ โตโยต้า จูเนียร์ กอล์ฟ เวิลด์ คัพ 2025 ประเทศญี่ปุ่น, แชมป์ทีมหญิงเอพีจีซี จูเนียร์ กอล์ฟ แชมเปียนชิพ 2025 ที่ฮ่องกง, แชมป์ทีมผสมและบุคคลหญิงซิปุตรา กอล์ฟพรีเนอร์ จูเนียร์ เวิลด์ แชมเปียนชิพ 2025 ประเทศอินโดนีเซีย, แชมป์ทีมหญิงและบุคคลหญิงรายการ สิงคโปร์ โอเพ่น อเมเจอร์ แชมเปียนชิพ ครั้งที่ 77, แชมป์บุคคลหญิง มาเลเซียน อินเตอร์เนชั่นแนล จูเนียร์ โอเพ่น 2025 และ แชมป์บุคคลหญิงรายการ เวียดนาม เลดีส์ อเมเจอร์ โอเพ่น 2025
นายกสมาคมฯ ทิ้งท้ายถึงแผนงานในปี 2569 ว่า “ภารกิจสำคัญที่สุดคือการแข่งขัน เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ที่ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 19 กันยายน - 4 ตุลาคมนี้ เราตั้งเป้าที่จะรักษามาตรฐานความเป็นหนึ่งในเอเชีย หลังจากครั้งล่าสุดที่หางโจว เราคว้ามาได้ 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน ในปีนี้เราจะเตรียมความพร้อมอย่างเข้มข้นที่สุด เพื่อนำความสำเร็จมาฝากแฟนกอล์ฟชาวไทยอีกครั้ง ผมขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยสนับสนุนจนกอล์ฟไทยก้าวไปสู่ระดับโลกอย่างต่อเนื่อง”