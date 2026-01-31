กกท. จัดงานเชิดชูนักกีฬา ขอบคุณ 730 ที่ทำเพื่อคนไทยทุกคนและวงการกีฬา

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เป็นประธานเปิดงาน “THANK YOU THAI TEAM ขอบคุณ 730 วันที่ทำเพื่อคนไทยทุกคน” โดยมี นายมีชัย อินวู๊ด รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายบริหาร, รศ.ดร.ชาญชัย สุขสุวรรณ์ คณะกรรมการ กกท. , นายวุฒิชัย ชัยจิตย์ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจกีฬา, นายสุวัตร หลวงตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา นักกีฬาทีมชาติไทยจากการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ ตลอดจนผู้สนับสนุนกีฬา และผู้สนับสนุนการแข่งขันที่มีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จของนักกีฬาไทย เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ณ อาคารอินดอร์สเตเดียม สนามกีฬาหัวหมาก เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2569
ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า ความสำเร็จของนักกีฬาในวันนี้ ไม่ได้เป็นเพียงผลลัพธ์ของชัยชนะในสนามแข่งขันเท่านั้น แต่เป็นภาพสะท้อนของความมุ่งมั่น ความเสียสละ และความอดทน ที่นักกีฬาทุกท่านได้แสดงให้คนไทยทั้งประเทศได้เห็น และร่วมภาคภูมิใจไปด้วยกัน นักกีฬาทุกท่าน ที่ได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประเทศชาติอย่างสมศักดิ์ศรี เป็นแบบอย่างของความมีวินัย ความพยายาม และจิตวิญญาณของนักสู้ ซึ่งไม่เพียงสร้างความสุขและความภาคภูมิใจให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยเท่านั้น แต่ยังเป็นแรงบันดาลใจอันทรงคุณค่าแก่เยาวชนและคนรุ่นใหม่ของประเทศ
ผู้ว่าการกกท. เผยว่า ขณะเดียวกัน ความสำเร็จดังกล่าวยังเกิดขึ้นจากความร่วมมือของหลายภาคส่วน ทั้งโค้ช ผู้ฝึกสอน ทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้สนับสนุนทุกท่าน ที่ได้ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง จนทำให้กีฬาทีมชาติไทยสามารถก้าวไปสู่เวทีระดับนานาชาติได้อย่างเข้มแข็งและสง่างาม ในโอกาสนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนการแข่งขันฯ ทุกท่าน ทั้งในด้านงบประมาณ ทรัพยากร และความร่วมมือ การสนับสนุนของท่านมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้การแข่งขันฯ ครั้งนี้สามารถดำเนินไปอย่างมีมาตรฐานและประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย
”งานในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อแสดงความขอบคุณ ยกย่อง และเชิดชูเกียรตินักกีฬาทีมชาติไทย ที่ได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ความสามารถ และความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลากว่า 730 วัน ในการฝึกซ้อมและแข่งขัน จนสามารถสร้างผลงานอันน่าภาคภูมิใจให้กับประเทศชาติ ในเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ“
นอกจากนี้ ผู้แทนจากผู้สนับสนุนการแข่งขันในครั้งนี้ ยังได้มีการมอบรางวัลพิเศษให้แก่นักกีฬา และสมาคมกีฬา อาทิ รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า ฟาซซิโอ้ ไฮบริด, เครื่องฟอกอากาศไดกิ้น, คอร์สออกกำลังกายรูปแบบใหม่ด้วยการกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า อีกด้วย