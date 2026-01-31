“อรรถกร” รมว.กีฬาฯของขึ้น ถูกด่าปมจัดซีเกมส์ ชี้ไม่มีตนฉิxหายกว่านี้

นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะผู้สมัคร ส.ส.ฉะเชิงเทรา เขต 2 เบอร์ 4 พรรคกล้าธรรม ขึ้นเวทีปราศรัยท่ามกลางพี่น้องประชาชนแน่นพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อหาเสียง ก่อนการเลือกตั้งใหญ่ประเทศไทย จะมีขึ้นในวันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้
ในช่วงหนึ่งของการปราศรัย นายอรรถกร ได้ยอมรับว่าตัวเองของขึ้น เมื่อกล่าวถึงปัญหาการจัดการแข่งขันซีเกมส์ 2025 ซึ่งเกิดดราม่าถาโถม ทั้งก่อนการแข่งขัน ระหว่างการแข่งขัน รวมถึงหลังจบการแข่งขัน พร้อม
ซัดกลับคำกล่าวหาเรื่องการจัดซีเกมส์ 2025 แบบตรงไปตรงมา โดยชี้ชัดว่า สิ่งที่ตนเองเข้าไปรับช่วงดูแล คือ “ปัญหาค้างเก่า” ที่สะสมมานาน ไม่ใช่งานพร้อมอย่างที่บางคนพูด ถ้าไม่เข้าไปแก้ หน้างานจริงจะหนักกว่านี้อีกหลายเท่า และคำพูดของอดีตรัฐมนตรีบางคน คือการบิดเบือนข้อเท็จจริง
ในช่วงหนึ่งของการปราศัย นายอรรถกร ยังกล่าวด้วยว่า ”มาบอกว่าผมจัดซีเกมส์ได้เรือ หรือ ชิพหาย ผมบอกได้เลยว่า ถ้าผมไม่มา หนักกว่านี้เยอะ สมัยที่เขาทำ เขาบอกว่าทำทุกอย่าง เขา แต่งตัวเสร็จเรียบร้อยหมดแล้ว ขาดอย่างเดียว แค่เซ็นงบประมาณ แต่พอผมเข้าไป ผมรู้เลยว่าสิ่งที่ผมต้องทำ คืออะไร ผมไปเปิดประตู ที่ชื่อว่าซีเกมส์ดู เชื่อไหมครับว่า ที่เขาบอกว่าแต่งตัวเรียบร้อย ใส่กางกางเกงในตัวเดียว หันมาตูดยังขาดเลย พูดมาได้ยังไงครับ ว่าแต่งตัวเรียบร้อยแล้ว ของขึ้นจริงๆ ปกติผมไม่ของขึ้น แบบนี้