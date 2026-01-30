“เยตส์” ประเดิมแชมป์เปิดฤดูกาลไทยแลนด์ แชมเปียนส์ ทัวร์

ไซมอน เยตส์ ซีเนียร์โปรจากสกอตแลนด์ เฉือนเพลย์ออฟชนะ ธรรมนูญ ศรีโรจน์ คว้าแชมป์เปิดฤดูกาลไทยแลนด์ แชมเปียนส์ ทัวร์ 2026 ที่สนามโพเมโล่ กอล์ฟ คลับ จ.นครปฐม หลังทั้งคู่จบด้วยสกอร์รวมเท่ากันที่คนละ 15 อันเดอร์พาร์ 201 เมื่อวันที่ 30 มกราคมที่ผ่านมา
สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันกอล์ฟอาชีพอาวุโส ไทยแลนด์ แชมเปียนส์ ทัวร์ (ทีซีที) รายการ สิงห์-เอสเอที ไทยแลนด์ แชมเปียน ทัวร์ 2026 สนามที่ 1 ชิงเงินรางวัลรวม 1 ล้านบาท ณ สนามโพเมโล่ กอล์ฟ คลับ จ.นครปฐม ระหว่างวันที่ 28-30 มกราคมที่ผ่านมา ปรากฎว่า ไซมอน เยตส์ วัย 56 ปี จากสกอตแลนด์ และธรรมนูญ ศรีโรจน์ ผู้นำสองวันแรก จบด้วยสกอร์รวมเท่ากันที่ 15 อันเดอร์พาร์ 201 ต้องเพลย์ออฟหาผู้ชนะ โดยเยตส์เอาชนะไปได้ในการดวลเพลย์ออฟหลุมแรก พร้อมรับเงินรางวัล 120,000 บาท นับเป็นแชมป์ทีซีที รายการที่ 3 ของเยตส์ หลังคว้าแชมป์ครั้งแรกเมื่อปี 2022 และครั้งที่สองเมื่อปีที่แล้ว ส่วนธรรมนูญรับเงินรางวัลรองแชมป์ไป 80,000 บาท
สำหรับการแข่งขัน ไทยแลนด์ แชมเปียนส์ ทัวร์ สนามที่ 2 รายการ บุญชู เรืองกิจ เดอะ เลจเจนด์ จะแข่งขันระหว่างวันที่ 5-8 มีนาคมนี้ ที่สนามภูเก็ต คันทรี คลับ จ.ภูเก็ต