"รีล มาดริด" ล้างตา "เบนฟิกา" เพลย์ออฟชปล. "นิวคาสเซิล" หวานเจี๊ยบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



รีล มาดริด แชมป์ 15 สมัย เตรียมแก้มือ เบนฟิกา ศึกยูฟา แชมเปียนส์ ลีก เพลย์ออฟ หลังพ่ายแบบพลิกล็อก 2-4 นัดสุดท้ายของลีก เฟส คืนวันพุธที่ 28 มกราคม ขณะที่ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด มีลุ้นเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้าย หลังจับสลากเจอ คาราบัก ทีมสถิติย่ำแย่เมื่อเจอทีมลีกอังกฤษ 9 ครั้ง เสมอ 1 แพ้ 8 ยิงแค่ 2 ประตู

ผลประกบคู่เพลย์ออฟ ศึกยูฟา แชมเปียนส์ ลีก 2025/26
โมนาโก (ฝรั่งเศส) พบ ปารีส แซงต์ แชร์แมง (ฝรั่งเศส)
เบนฟิกา (โปรตุเกส) พบ รีล มาดริด (สเปน)
คาราบัก (อาเซอร์ไบจัน) พบ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด (อังกฤษ)
โบโด/กลิมท์ (นอร์เวย์) พบ อินเตอร์ มิลาน (อิตาลี)
กาลาตาซาราย (ตุรกี) พบ ยูเวนตุส (อิตาลี)
โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ (เยอรมนี) พบ อตาลันตา (อิตาลี)
คลับ บรูจจ์ (เบลเยียม) พบ แอตเลติโก มาดริด (สเปน)
โอลิมเปียกอส (กรีซ) พบ ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซน (เยอรมนี)
