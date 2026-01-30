“เมซ้าย” ฝันสลายพ่ายสาวอินเดีย จอดรอบก่อนรองฯแบดมินตันปริ๊นเซสฯไทยแลนด์ฯ

“เม" ศุภนิดา เกตุทอง หรือ “เมซ้าย” หญิงเดี่ยวความหวังหนึ่งเดียวของไทยที่เหลืออยู่ มือ 16 ของโลก และมือ 1 ของรายการ ฝันสลาย พ่าย ดาวิกา ซีฮัค มือ 63 ของโลก จากอินเดีย 0-2 เกม 19-21 และ 18-21 พลาดโอกาสเข้าไปเล่นในรอบตัดเชือก แบดมินตัน ปริ๊นเซส สิริวัณณวรี ไทยแลนด์ มาสเตอร์ส 2026 รายการ เวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 300 ที่อาคารกีฬานิมิบุตร ไปอย่างน่าเสียดาย
ด้านประเภทคู่ผสม รอบก่อนรองชนะเลิศ “เอ็ม” สุภัค จอมเกาะ กับ “มุก” อรณิชา จงสถาพรพันธุ์ คู่มือ 101 ของโลก ปราชัยให้กับ อากิระ โคกะ กับ นัตสึ ไซโตะ คู่มือ 202 ของโลก จากญี่ปุ่น หวุดหวิด 1-2 เกม 17-21 , 21-11 และ 13-21 ชวดโอกาสเข้าไปเล่นในรอบตัดเชือกแบบน่าเสียดาย ทำให้ในรอบรองชนะเลิศ จะเหลือนักแบดมินตันไทยลงสนาม 1 ราย ในประเภทชายเดี่ยว นั่นก็คือ “อิคคิว” พณิชพล ธีระรัตน์สกุล มือ 36 ของโลก