ใครจะหยุด "อัสซาดูลาห์"? / คอลัมน์ "TKO" โดย "น็อกเอาต์ แมน"

คอลัมน์ "TKO" โดย "น็อกเอาต์ แมน"
ร้อนแรงเกินห้ามใจจริงๆ สำหรับ อัสซาดูลาห์ อิมานกาซาลิเอฟ สุดยอดนักชกจากประเทศรัสเซีย เมื่อล่าสุดเอาชนะน็อก ก้องธรณี ส.สมหมาย ในยกที่ 2 เดินหน้าเก็บชัย 7 ไฟต์ติดต่อกันใน ONE ซึ่งหากนับสถิติก่อนหน้านี้ตั้งแต่ชกอาชีพที่บ้านเกิด เขายังไม่เคยปราชัยให้แก่ผู้ใดเลยแม้แต่หนเดียว
จากการเก็บชัย 7 ไฟต์ดังกล่าว เป็นการเอาชนะน็อกคู่แข่งแบบไม่เกินยกที่ 2 ถึง 6 ไฟต์ และชนะคะแนนอีก 1 ไฟต์ กลายเป็นตัวตึงประจำรุ่นฟลายเวต จนแฟนมวยมองว่าตอนนี้เขาคือผู้ท้าชิงเข็มขัดหมายเลขหนึ่งแบบกลายๆ
สำหรับ “อัสซาดูลาห์ อิมานกาซาลิเอฟ” นักสู้หมัดคมจากรัสเซีย เติบโตมาในครอบครัวอันแสนอบอุ่นที่มีคุณพ่อรับราชการในกองทัพ ส่วนคุณแม่เป็นครู ตั้งแต่วัยเด็กเขาชื่นชอบการเล่นกีฬาหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นฟุตบอล มวยปล้ำ
จนกระทั่งอายุ 11 ปี ตัดสินใจหันมาฝึกมวยไทย โดยมี เคียมรัน นาบาติ กำปั้นเพื่อนร่วมชาติ เป็นแรงบันดาลใจคนสำคัญให้เขามุ่งมั่นทุ่มเทฝึกซ้อมอย่างหนักเพื่อประสบความสำเร็จ
ตลอดระยะเวลาการฝึกซ้อมเขามีครอบครัวที่คอยอยู่เคียงข้าง และให้การสนับสนุนในการทำตามความฝันอยู่เสมอ ซึ่งช่วยให้เขาสามารถทุ่มเทให้กับการฝึกซ้อมอย่างเต็มที่จนพัฒนาฝีไม้ลายมือขึ้นมาอย่างรวดเร็ว และสามารถคว้าแชมป์มวยไทยของประเทศรัสเซีย รวมถึงแชมป์โลกมวยไทยสมัครเล่นมาครองได้สำเร็จ
หลังสั่งสมประสบการณ์การแข่งขันในรัสเซียหลายปี “อัสซาดูลาห์” ตัดสินใจเดินทางสู่ประเทศไทยเพื่อยกระดับฝีมือ โดยเลือกเข้าฝึกซ้อมที่ค่าย Venum ของ “เมห์ดี ซาทูต” ที่พัทยา ซึ่งเป็นแหล่งรวมตัวนักสู้จากแดนหมีขาวชั้นแนวหน้า ถือเป็นอีกก้าวย่างสำคัญที่ผลักดันให้เขาพัฒนาฝีมือขึ้นอย่างรวดเร็ว
อัสซาดูลาห์ ที่ไม่เคยแพ้ใครตลอดการชกอาชีพ ทำผลงานบนเวที ONE ลุมพินีอย่างร้อนแรง ด้วยการไล่ถล่มคว้าชัยเหนือคู่ชกทั้งไทย และต่างชาติ 6 ไฟต์รวด ซึ่งเป็นการปิดเกมได้มากถึง 5 ครั้ง จนในที่สุดเขาก็ได้รับสัญญา ONE มาครองเป็นคนที่ 31 ของรายการอย่างยิ่งใหญ่
หลังได้ชื่อว่าเป็นนักกีฬาภายใต้ในองค์กรศิลปะการต่อสู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอย่างเป็นทางการ “อัสซาดูลาห์” ได้ให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงโมเมนต์ความสำเร็จที่เขาจะต้องจดจำไปตลอดชีวิต
ด้วยรูปร่างที่ได้เปรียบแทบทุกคนในรุ่นฟลายเวต ช่วงชกที่ยาวเหยียด และนอกจากจุดเด่นที่หมัดอันหนักหน่วงแล้ว เขายังไม่เคอะเขินที่จะใช้แม่ไม้มวยไทยในทุกรูปแบบเพื่อเล่นงานคู่แข่ง ทำให้บนเวที อัสซาดูลาห์ ดูน่าเกรงขามเป็นอย่างยิ่ง
โดยปัจจุบันแชมป์โลกมวยไทย ONE รุ่นฟลายเวต ยังอยู่ในสถานะที่ "ว่าง" หลัง รถถัง จิตรเมืองนนท์ ถูกริบเข็มขัดจากการตกตาชั่งในไฟต์ที่เขามีคิวขึ้นชกกับ น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย ที่ญี่ปุ่น
จากฟอร์มการชกอันร้อนแรงก็ทำให้ อัสซาดูลาห์ ถูกยกเป็นตัวเต็งที่มีสิทธิ์จะได้ชิงเข็มขัดแชมป์ของรุ่นนี้ในเร็ววัน และเราก็ยังไม่รู้ได้เลยว่ากำปั้นคนไหนที่จะสามารถหยุดความร้อนแรงของนักชกจากแดนหมีขาวรายนี้ได้
แฟนมวยชาวไทยหลายคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอยากจะเห็น "รถถัง" หรือ "ซุปเปอร์เล็ก" ขึ้นสังเวียนดวลกับ อัสซาดูลาห์ ให้รู้แล้วรู้รอด อยู่ที่ว่าทางรายการจะจัดให้เจอกันหรือไม่
หาก อัสซาดูลาห์ อยากจะได้รับโอกาสชิงเข็มขัดแชมป์โลกมวยไทย ONE รุ่นฟลายเวต กับ รถถัง จิตรเมืองนนท์ เขาอาจต้องผ่านด่านของ ซุปเปอร์เล็ก ไปให้ได้เสียก่อน