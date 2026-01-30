“แมนฯ ซิตี้” สวมชุดพิเศษฉลองปีม้า ฟาดแข้งศึก “พรีเมียร์ลีก” วันที่ 1 กุมภาพันธ์นี้บุกเยือน "สเปอร์ส"

PUMA ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สโมสรฟุตบอล แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ทีมชั้นนำระดับโลกในศึก “พรีเมียร์ลีก” อังกฤษ ฉลองปีนักษัตรมะเมียธาตุไฟ เปิดตัวลิมิเต็ดคอลเล็กชัน “Year of the Horse Capsule Collection” ที่มาในโทนสีเอิร์ธโทนเรียบหรู ถ่ายทอดทั้งความนิ่งสงบแบบภาพเหมือนจีนโบราณ และพลังการเคลื่อนไหวของทีมที่เหมือนม้าศึกกำลังเร่งฝีเท้าเต็มสปีด
หัวใจสำคัญของคอลเล็กชันคือเสื้อแข่ง Man City Year of the Horse Jersey ที่โดดเด่นด้วยลวดลายม้าไฟที่วาดด้วยมือ ผสานกลิ่นอายแห่งมรดกทางวัฒนธรรมเข้ากับพลังความเร็ว ออกแบบมาเพื่อวันแข่งขัน และทุกวันในจังหวะชีวิตแฟนบอล
เนื้อผ้าตัดเย็บในทรงที่ใส่สบาย มีเทคโนโลยี dryCELL ช่วยดูดซับและระบายเหงื่อ ช่วยให้รู้สึกแห้งสบายตลอดการเคลื่อนไหว และผลิตขึ้นจากโครงการ RE:FIBRE ซึ่งใช้เศษวัสดุสิ่งทอรีไซเคิลในการสร้างวัสดุใหม่โดยไม่ลดทอนคุณภาพ โดยมีส่วนประกอบอย่างน้อย 95% เป็นเศษวัสดุสิ่งทอรีไซเคิลและวัสดุโพลีเอสเตอร์ที่ผ่านการใช้งานอื่นๆ
สำหรับ “Man City Year of the Horse Capsule Collection” วางจำหน่ายแล้วที่ PUMA.com, ร้าน PUMA, ARI Football, Supersports, Sport World และตัวแทนจำหน่ายทั่วโลก โดยทัพ “เรือใบสีฟ้า” แมนเชสเตอร์ ซิตี้ จะสวมใส่ลงสนามในเกม “พรีเมียร์ลีก” เพียง 1 แมตช์เท่านั้น ที่บุกไปเยือน “ท็อตแนม ฮอตสเปอร์” วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ นี้ เวลา 23.30 น. (เวลาประเทศไทย)
ติดตามรายละเอียดผลิตภัณฑ์ใหม่ กิจกรรม และโปรโมชันต่างๆ ของ PUMA ประเทศไทย ได้ที่เว็บไซต์ https://th.puma.com เฟซบุ๊ก: www.facebook.com/PUMAThailandOfficial และอินสตาแกรม: www.instagram.com/pumathailand