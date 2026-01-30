“อิคคิว” ฮอตต่อเนื่องทะลุตัดเชือกขนไก่ปริ๊นเซสฯไทยแลนด์มาสเตอร์ส 2026

“อิคคิว” พณิชพล ธีระรัตน์สกุล มือ 36 ของโลก เจ้าของรองแชมป์อินโดนีเซีย มาสเตอร์ส 2026 ยังอยู่ในเส้นทางลุ้นเป็นนักแบดมินตันชายไทยคนแรกที่จะคว้าแชมป์ ไทยแลนด์ มาสเตอร์ส หลังล่าสุดผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ ชายเดี่ยว แบดมินตัน ปริ๊นเซส สิริวัณณวรี ไทยแลนด์ มาสเตอร์ส 2026 รายการระดับเวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 300 ที่อาคารกีฬานิมิบุตร ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ในรอบก่อนรองชนะเลิศเมื่อ 30 ม.ค.ที่ผ่านมา “อิคคิว” เอาชนะ ปราห์ดิสกา บากัส ซูไจโว มือ 48 ของโลก จากอินโดนีเซีย ไปอย่างสนุก 2-0 เกม 21-17 และ 21-17 ทำให้เจ้าตัวผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับ ซู ซวนเฉิน มือ 69 ของโลก จากจีน ต่อไปในวันเสาร์ ที่ 31 ม.ค.นี้