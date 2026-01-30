"อัลคาราซ" ฝืนตะคริวปิดแมตช์เกือบ 5 ชม.ครึ่ง ชิงออสเตรเลียนฯ ครั้งแรก

คาร์ลอส อัลคาราซ นักเทนนิสชายหมายเลข 1 ของโลก ฝืนอาการเป็นตะคริว เอาชนะ อเล็กซานเดอร์ ซเวเรฟ จาก เยอรมนี อย่างดุเดือด 3-2 เซต เข้ารอบชิงชนะเลิศ ศึกออสเตรเลียน โอเพน ครั้งแรกของอาชีพ วันศุกร์ที่ 30 มกราคม ลุ้นสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ครบ 4 แกรนด์ สแลม อายุน้อยสุด
หวดชาวสเปน เอาชนะ ซเวเรฟ มือ 3 รายการ 6-4, 7-6 (7/5), 6-7 (3/7), 6-7 (4/7), 7-5 เวลารวมเกือบ 5 ชั่วโมงครึ่ง ท่ามกลางอากาศร้อนจัด รอพบผู้ชนะระหว่าง ยานนิก ซินเนอร์ แชมป์เก่า กับ โนวัค ยอโควิช แชมป์ 10 สมัย วันอาทิตย์นี้ (1 ก.พ.)
อย่างไรก็ตาม อัลคาราซ เกือบแพ็กกระเป๋ากลับบ้าน ขณะเสมอกัน 4-4 เซต 3 โดยเกิดอาการบาดเจ็บคาดว่าเป็นตะคริว
ผู้ตัดสินอนุญาตให้ปฐมพยาบาลขณะเปลี่ยนฝั่ง ทำให้ ซเวเรฟ เกิดอาการหงุดหงิด ประท้วงผู้ตัดสินเนื่องจากอาการตะคริวตรงกล้ามเนื้อ ไม่สามารถขอ เมดิคัล ไทม์เอาท์ (เวลานอกปฐมพยาบาล) ได้
อัลคาราซ กลับมาลุยต่อ แต่การเคลื่อนไหวติดขัดจนเสียเซตแรกของทัวร์นาเมนต์ แต่ยังกัดฟันสู้แม้ตกที่นั่งลำบาก
ถึงแม้สภาพร่างกายไม่เต็มร้อย อัลคาราซ ยังคัมแบ็กจากเสีย 1 เกมเสิร์ฟเซต 5 เรียกเสียงเชียร์กึกก้อง ขณะที่ ซเวเรฟ สูญเสียโมเมนตัม
อัลคาราซ วัย 22 ปี ผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ แกรนด์ สแลม ครั้งที่ 8 ของอาชีพ และ ครั้งที่ 4 ติดต่อกัน กล่าว "มีความเชื่อตลอดเวลา ผมบอกเสมอว่าคุณต้องเชื่อมั่นตัวเอง ไม่ว่าคุณจะต้องเจออุปสรรคอย่างไร คุณต้องเชื่อมั่นตัวเองตลอดเวลา"
"ผมกระเสือกกระสนช่วงกลางเซต 3 ความจริงมันเป็นแมตช์ที่ต้องเค้นพลังสูงสุดแมตช์หนึ่งเท่าที่ผมเคยเล่นตลอดอาชีพ"
อัลคาราซ คว้าแชมป์เฟรนช์ โอเพน 2 สมัย, ยูเอส โอเพน 2 สมัย และ วิมเบิลดัน 2 สมัย โดยยังไม่เคยประสบความสำเร็จ ที่กรุงเมลเบิร์น