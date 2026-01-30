"แฟล็กก์" ทุบสถิติ NBA 46 ปี แต่ "แมฟส์" คาบ้่าน 3 เกมรวด

คอน คนิปเพิล การ์ด ชาร์ล็อตต์ ฮอร์เน็ตส์ ยิง 2 ลูกโทษเหลือ 4.1 วินาที ทำสกอร์สูงสุดของอาชีพ 34 แต้ม เอาชนะ ดัลลัส มาเวอริกส์ หวุดหวิด 123-121 ศึกบาสเกตบอล เอ็นบีเอ (NBA) ที่สนามอเมริกัน แอร์ไลน์ส เซ็นเตอร์ ทำลายบรรยากาศ คูเปอร์ แฟล็กก์ อดีตเพือนร่วมทีมมหาวิทยาลัยดุ๊ก เหมา 49 แต้ม
แฟล็กก์ ที่เพิ่งอายุครบ 19 ปี เดือนธันวาคมที่ผ่านมา ทุบสถิติทำสกอร์สูงสุดเฉพ่าะ 1 เกมของผู้เล่นวัยรุ่นของ คลิฟฟ์ โรบินสัน ของ นิว เจอร์ซีย์ เน็ตส์ ทำไว้ 45 แต้ม ขณะอายุ 19 ปี พบ ดีทรอยต์ พิสตันส์ วันที่ 9 มีนาคม 1980
นัมเบอร์วันดราฟต์ 2025 ยังยิงฟิลด์โกลเข้าเป้ามากสุดของอาชีพ 20 จาก 29 ลูก และทำอีก 10 รีบาวน์ด
คนิปเพิล เก็บบอลจ่ายเสียของ แฟล็กก์ ตรงกลางสนาม ขณะเสมอกัน 121-121 เหลือ 7 วินาที โดยตะลุยเข้าหาห่วงกินฟาวล์จาก แฟล็กก์ ถัดมา แฟล็กก์ ยิงวินาทีสุดท้ายเพื่อลุ้นต่อเวลา แต่พลาดเป้า
คนิปเพิล ส่อง 3 คะแนนเข้าเป้า 8 ลูก สร้างสถิติรุกกี้ของแฟรนไชส์ ยืดสถิติ ชาร์ล็อตต์ ชนะรวด 5 เกม ยาวนานสุดนับตั้งแต่ทำไว้ 5 เกม เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2023
แบรนดอน มิลเลอร์ เสริมอีก 23 แต้มแก่ ฮอร์เน็ตส์ (ชนะ 21 แพ้ 28) นับเป็นการทำสกอร์อย่างน้อย 20 แต้ม เกมที่ 9 ติดต่อกัน และ ลาเมโล บอลล์ การ์ดความหวัง บวกเพิ่ม 22 แต้ม รวมระยะ 3 คะแนน 6 ลูก
ส่วน ดัลลัส (ชนะ 19 แพ้ 29) ได้ เคลย์ ธอมป์สัน การ์ดจอมแม่น ลุกจากม้านั่งสำรอง ซัด 16 แต้ม โดยยิง 3 คะแนน เข้าเป้า 4 จาก 11 ลูก ส่งผลให้ แมฟส์ แพ้ 3 เกมรวดคาบ้าน