ไทยพร้อมเปิดบ้านดวลเปอร์โตริโก ชิงตั๋วขึ้นหวดเดวิสคัพเวิลด์กรุ๊ป 2

ความเคลื่อนไหวการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลก ประเภททีมชาย รายการ "2026 เดวิสคัพ" เวิลด์ กรุ๊ป 2 เพลย์ออฟ ทีมชาติไทย พบ ทีมชาติเปอร์โตริโก ระหว่างวันที่ 7-8 ก.พ. 2569 ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี ล่าสุด นายสุชัย พรชัยศักดิ์อุดม นายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า สมาคมฯ ได้เตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
นายสุชัย กล่าวว่า สมาคมฯ จะใช้เซ็นเตอร์คอร์ทเป็นสังเวียนในการชิงชัย ซึ่งเพิ่งผ่านการใช้งานในกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 เมื่อเดือน ธ.ค. ที่ผ่านมา และได้ทำการปรับปรุง ซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุด พร้อมทำความสะอาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พร้อมรองรับการแข่งขันครั้งนี้
"ศึกเดวิสคัพเป็นรายการที่สำคัญ แมตช์นี้เป็นการเพลย์ออฟ ระหว่าง ทีมชาติไทย กับ ทีมชาติเปอร์โตริโก ทีมที่ชนะจะได้สิทธิ์เลื่อนขึ้นสู่ เวิลด์ กรุ๊ป 2 ส่วนทีมแพ้จะหล่นไปอยู่ โซนเอเชีย/โอเชียเนีย กลุ่ม 3" นายสุชัย กล่าว
นายกเทนนิสไทย กล่าวต่อว่า ตนได้รับรายงานจาก พันเอกวัฒนา จันทร์ไพจิตต์ กรรมการอำนวยการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสฯ ในฐานะผู้จัดการทีมเดวิสคัพไทย แจ้งว่า นักกีฬาไทย ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการแข่งขันที่ต่างประเทศ จะมาฝึกซ้อมร่วมกันในวันที่ 2 ก.พ. ในขณะที่ ทีมชาติเปอร์โตริโก ก็จะเดินทางมาถึงไทยในวันที่ 2 ก.พ.
"เปอร์โตริโกเป็นทีมที่น่ากลัว เพราะชนะโบลิเวียมา จึงได้ขึ้นมาเพลย์ออฟ ส่วนไทยเคยแพ้โบลิเวียในการเล่นคอร์ทดิน แต่ครั้งนี้ไทยกับเปอร์โตริโกจะเล่นฮาร์ดคอร์ท อีกทั้งนักหวดไทยก็มีความพร้อม จึงเชื่อว่าจะมีโอกาสทำผลงานที่ดี และขอเชิญชวนคนไทยมาเชียร์ที่สนาม ในวันที่ 7-8 ก.พ. เริ่ม 11.00 น. ทุกวัน ส่วนท่านใดไม่สะดวก สามารถรับชมถ่ายทอดสดได้ทาง ทีสปอร์ต 7 ครับ" บิ๊กสุชัย กล่าวทิ้งท้าย