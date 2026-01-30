ทัพตะกร้อไทยถึงญี่ปุ่นเตรียมลองสนาม อชก. “สารวัตรโจ้” ย้ำจอมฟาดดาวรุ่งต้องมีสมาธิ

ทีมตะกร้อไทยชุดอุ่นเครื่องปรีเอเชียนเกมส์ ถึงเมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น พร้อมลงชิงชัยประเภทตะกร้อ 4 คน ระหว่าง 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2569
"สารวัตรโจ้" พ.ต.ท.สืบศักดิ์ ผันสืบ คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย ในฐานะผู้จัดการทีมชาติไทย พร้อมด้วย น.ท.พูนศักดิ์ เพิ่มทรัพย์ และ พ.จ.อ.ประเวศ อินทรา ผู้ฝึกสอน นำนักกีฬา 6 คนคือ "แจ๊บ สายฟ้า" กฤษฎา สังข์วัง, "ดีดี้ บะขาม" ศิวกร ถากันหา, "บอล สายฟ้า" สุทธิเกียรติ พันแสนแก้ว, "โอม ราชนาวี" เลอศักดิ์ กุรัมย์, "บอล บะขาม" บุญคุ้ม ทิพวงศ์ และ "เก่ง บะขาม" ศิริศักดิ์ อนุลุน ถึงประเทศญี่ปุ่นแล้ว
โดยทาง พ.ต.ท.สืบศักดิ์ ผันสืบ ได้มีการพูดคุยประชุมทีมทันที เพื่อที่จะให้นักกีฬาดาวรุ่งทั้ง 6 คนมีสมาธิกับการแข่งขัน และการไปครั้งนี้จุดประสงค์หลักคือการไปทดสอบสนาม ดูความพร้อมของประเทศญี่ปุ่น ดูระยะทางจากที่พักถึงสนามแข่ง เพื่อเป็นข้อมูลของไทยในการเตรียมตัว ซึ่งเอเชียนเกมส์ ไทยส่งทีมเดี่ยวชาย ทีมเดี่ยวหญิง ทีมชุดชาย และ ทีมชุดหญิง เหมือนเดิม
สำหรับประเทศที่ร่วมทดสอบสนามและระบบจัดการแข่งขันมี ญี่ปุ่น, ไทย, มาเลเซีย, เกาหลีใต้ , สิงคโปร์ และ อินเดีย โดยรอบแรกแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่ม เอ มี ญี่ปุ่น ดีกรีแชมป์โลก , ไทย , สิงคโปร์ และ กลุ่ม บี มี มาเลเซีย , อินเดีย , เกาหลีใต้