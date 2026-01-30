ยามาฮ่า สนับสนุนโครงการ “หมอออร์โธฯ ชวนก้าว” ระดมทุนช่วยเหลือ 13 โรงพยาบาลที่ขาดแคลนอุปกรณ์รักษาโรคกระดูกและข้อ

นายอุกฤษณ์ ภาควิวรรธ รองผู้จัดการใหญ่ด้านวางแผนการค้า และการตลาด บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ร่วมมอบเงินสนับสนุนโครงการ “หมอออร์โธฯ ชวนก้าว” เพื่อช่วยเหลือ 13 โรงพยาบาลที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ด้านโรคกระดูก และข้อ จำนวน 300,000 บาท โดยมี ศ.นพ.กีรติ เจริญชลวานิช ประธานราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย เป็นผู้รับมอบ
โครงการ “หมอออร์โธฯ ชวนก้าว” จัดขึ้นโดย ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย (RCOST) มีเป้าหมายระดมทุนรวม 100 ล้านบาท เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ด้านกระดูก และข้อที่ทันสมัย มอบให้แก่ 13 โรงพยาบาลที่ขาดแคลนทั่วประเทศ พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล ภายใต้แนวคิด “Mission to Mars” พิชิตระยะทางรวม 60 ล้านกิโลเมตร เปรียบเสมือนการเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่ “ดาวอังคาร” ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2569 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ทั้งนี้ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการทำบุญผ่านโครงการดังกล่าว ซึ่งสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า โดยสามารถร่วมบริจาคผ่านช่องทาง
- Facebook : ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
- Facebook : ไขทุกข้อกับหมอกระดูก
- TikTok : ไขทุกข้อกับหมอกระดูก
พร้อมร่วมพิชิตภารกิจ Mission to Mars ในกิจกรรมเดิน-วิ่ง “หมอออร์โธฯ ชวนก้าว เพื่อ 13 โรงพยาบาล” ซึ่งจะเปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ผ่านเว็บไซต์ https://ortho.thai.run/event/ORTHO_BKK
สำหรับพิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการ “หมอออร์โธฯ ชวนก้าว” เพื่อ 13 โรงพยาบาล จัดขึ้น ณ ลานลิฟต์แก้ว ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ เมื่อเร็วๆ นี้
