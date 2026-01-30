ฟรีทุกคู่! AIS PLAY ยิงสด “ไทย วีเมนส์ลีก 2026” ครบ 112 แมตช์ ประเดิมสนาม 31 ม.ค.นี้

AIS เตรียมถ่ายทอดสดการแข่งขันลีกฟุตบอลหญิงอาชีพ "ไทยวีเมนส์ลีก ฤดูกาล 2026" ทั้ง “วิงซ์ ไทยวีเมนส์ลีก 1” และ “ไทยวีเมนส์ลีก 2” ให้แฟนฟุตบอลชาวไทยได้รับชมฟรีครบทุกแมตช์ ทุกสนามแข่งขัน พร้อมไฮไลท์และรีรัน ผ่านทางแอปพลิเคชัน AIS PLAY ตอกย้ำการเป็นศูนย์กลางคอนเทนต์กีฬาที่ดีที่สุด ภายใต้คอนเซปต์ "สมรภูมิ ดอกไม้เหล็ก งดงามบนผืนหญ้า…แกร่งกว่าที่ตาเห็น" ซึ่งจะเริ่มฟาดแข้งแมตช์เดย์แรกอย่างเป็นทางการในวันเสาร์ที่ 31 มกราคม และวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 นี้
นางสาวรุ่งทิพย์ จารุศิริพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนท์ AIS กล่าวว่า เราเชื่อว่าฟุตบอลหญิงของไทยมีเสน่ห์, มีเทคนิค และความใจสู้ไม่แพ้ผู้ชาย ซึ่งมันไม่มีความหมายเลยหากไม่มีใครได้เห็นมัน ดังนั้นการเข้ามาสนับสนุนการถ่ายทอดสดฟุตบอลหญิง “ไทย วีเมนส์ลีก” จึงเป็นความตั้งใจจริงที่อยากให้ฟุตบอลหญิงของไทย เติบโตอย่างยั่งยืน เรามองเห็นคุณค่าในความพยายามของนักกีฬาทุกคน จึงเป็นที่มาของการตัดสินใจถ่ายทอดสดให้ชมกันแบบเต็มอิ่ม ครบทุกแมตช์ ทั้ง 112 คู่ ผ่าน AIS PLAY โดยเชื่อว่า การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเชื่อมต่อระหว่าง นักกีฬา กับ แฟนบอล จะช่วยสร้างฐานแฟนคลับให้เข้มแข็ง และเป็นพลังสำคัญในการผลักดันให้ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย กลับไปผงาดในเวทีโลกได้อีกครั้ง
สำหรับฟุตบอล วิงซ์ ไทยวีเมนส์ลีก 1 ปีนี้มี 8 สโมสรชั้นนำร่วมชิงชัย นำโดยแชมป์เก่า บีจีซี-บัณฑิตเอเซีย, ฟุตบอลหญิงจังหวัดชลบุรี, กรุงเทพมหานคร และทีมระดับแนวหน้าอีกมากมาย โดยทีมแชมป์จะได้รับเงินรางวัล 600,000 บาท พร้อมสิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในรายการใหญ่ระดับเอเชียอย่าง AFC Women’s Champions League 2026/27 รอบคัดเลือก ขณะที่ ไทยวีเมนส์ลีก 2 มี 8 สโมสรร่วมห้ำหั่นเพื่อโควต้าเลื่อนชั้นสู่ลีกสูงสุด 2 ทีมในฤดูกาลหน้า
ร่วมลุ้นและส่งแรงใจเชียร์นัดเปิดสนามผ่านหน้าจอ AIS PLAY ในวันเสาร์ที่ 31 มกราคม 2569 เวลา 16.00 น. ระหว่าง โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี พบ กรุงเทพมหานคร และ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช พบ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เอฟซี ซึ่งแฟนบอลสามารถชมความตื่นเต้นทั้งหมดได้ผ่านทุกช่องทางของ AIS PLAY
โปรแกรมการแข่งขันวิงซ์ ไทยวีเมนส์ลีก 1 นัดที่ 1 มีดังนี้
วันเสาร์ที่ 31 มกราคม 2569
16.00 น. รร.กีฬาจังหวัดชลบุรี พบ กรุงเทพมหานคร : PLAY SPORTS31
16.00 น. รร.กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช พบ ม.เกษมบัณฑิต เอฟซี : PLAY SPORTS32
วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569
16.00 น. บีจีซี บัณฑิตเอเชีย พบ บีอาร์ยู บุรีราษฎร์ อะคาเดมี่ : PLAY SPORTS31
16.00 น. นครสวรรค์ เอฟซี พบ ฟุตบอลหญิงจังหวัดชลบุรี : PLAY SPORTS32
โปรแกรมการแข่งขันไทยวีเมนส์ลีก 2 นัดที่ 1 มีดังนี้
วันเสาร์ที่ 31 มกราคม 2569
16.00 น. แอลพีจีเอสเอส เขลางค์ ยูไนเต็ด พบ ฟุตบอลหญิงศรีสะเกษ : PLAY SPORTS35
16.00 น. รร.กีฬาจังหวัดขอนแก่น พบ รร.กีฬากรุงเทพมหานคร : PLAY SPORTS36
วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569
16.00 น. ฟุตบอลหญิงพระนคร พบ บีจี พีทียู ท่าโขลง : PLAY SPORTS35
17.00 น. รร.นาหลวง พบ สุรินทร์ หินโคน ยูไนเต็ด : PLAY SPORTS36