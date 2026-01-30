พระราชินีรับเงินซีเกมส์แล้วพระราชทานคืน ส.เรือใบ ใช้พัฒนาเยาวชน

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี รับเงินเบี้ยเลี้ยงและเงินอัดฉีดซีเกมส์ จากนั้น พระราชทานคืนให้กับสมาคมกีฬาเรือใบฯ เพื่อเป็นทุนในการพัฒนาเยาวชน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย นายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเงิน ซึ่งเป็นเงินเบี้ยเลี้ยงค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อม และเงินรางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33
โดยสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ฯ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินดังกล่าวคืนแก่สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ฯ
เพื่อเป็นทุนในการพัฒนานักกีฬาเรือใบรุ่นใหม่ ให้มีโอกาสได้รับการฝึกฝนทักษะและพัฒนาศักยภาพทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐาน การแข่งขันกีฬาเรือใบของไทยให้ทัดเทียมนานาชาติ อีกทั้งยังเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนรุ่นใหม่หันมาสนใจและเข้าร่วมเล่นกีฬาเรือใบมากยิ่งขึ้น
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ ที่ทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการส่งเสริมและพัฒนากีฬาเรือใบไทยให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป