โตโยต้า มอบรางวัลแชมป์เปี้ยน Drag Racing ในงาน “HILUX REVO RACING MANIA NIGHT OF CHAMPIONS 2025”

นายณัทธร ศรีนิเวศน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้กับผู้ชนะที่มีคะแนนสะสมรวมสูงสุดประจำปี 2025 ในการแข่งขันรถยนต์ทางตรงรูปแบบ Drag Racing ในงาน “HILUX REVO RACING MANIA NIGHT OF CHAMPIONS 2025” ณ TOYOTA ALIVE บางนา กม.3 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2569
Hilux REVO Racing Mania มีเป้าหมายสำคัญในการสร้างและพัฒนาวงการรถแต่ง และการแข่งขัน Drag Racing ของประเทศไทย ให้เป็นกีฬาที่มีมาตรฐาน มีกฎกติกาชัดเจน และให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นอันดับแรก โตโยต้ามุ่งมั่นพัฒนาเวทีการแข่งขันแห่งนี้ให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับนักแข่งทุกระดับ ทั้งได้แสดงศักยภาพของรถ Hilux REVO อย่างเต็มที่ เพื่อคอมมูนิตี้ของคนรักรถ ที่เปิดกว้าง เข้าถึงง่าย และเติบโตอย่างยั่งยืน
โดยกิจกรรม Racing Mania เริ่มขึ้นในปี 2018 จากการสร้างรถต้นแบบไปแสดงในงาน บางแสน กรังปรีซ์ ตามด้วยการเชิญอู่ชื่อดังมาร่วมพัฒนาและทำรถแข่ง Drag ในชื่อ Super REVO จนกระทั่งในปี 2023 จึงได้ประกาศเปิดการแข่งขัน Drag Racing เต็มรูปแบบ ที่มาพร้อมกิจกรรมไลฟ์สไตล์ ภายใต้แนวคิด “เข้าฟรี ชมฟรี สมัครแข่งฟรี และประกวดฟรี” ตลอดทั้งงาน เปิดโอกาสให้ผู้ใช้รถยนต์โตโยต้าทุกรุ่นสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ทั้งครอบครัว
นายณัทธร ศรีนิเวศน์ กล่าวว่า “กิจกรรม Racing Mania ถูกจัดขึ้นมาเพื่อพัฒนาวงการรถแต่ง รวมถึงเป็นกิจกรรมที่ร่วมสร้างคอมมูนิตี้ และความหลากหลายของการแต่งรถกระบะ Hilux REVO ไม่ว่าจะเป็นการ “แต่งแรง” หรือ ”แต่งสวย”
สำหรับปี 2025 จัดการแข่งขันใน 4 สนาม คือ สนามสุราษฎร์ธานี มอเตอร์สปอร์ต / สนามบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด แดร็กสเตอร์แทร็ก / ซุปอัพ กรังด์ปรีซ์ และสนามบางกอก แดร็ก อเวนิว ปทุมธานี ปิดฤดูกาลได้แชมป์ครบทั้ง 3 ประเภท ใน 10 รุ่นการแข่งขัน กับรางวัลรวมกว่า 4 ล้านบาท
ฤดูกาลนี้นับเป็นอีกก้าวความสำเร็จของกิจกรรม Hilux REVO Racing Mania โดยมีรถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 300 คัน มียอดผู้เข้าชมออนไลน์จากทั้ง 4 สนาม รวมกว่า 3.5 ล้านครั้ง และผู้เข้าชมไลฟ์สูงสุดขณะการแข่งขันถึง 20,000 คน แสดงให้เห็นถึงฐานคอมมูนิตี้ที่ขยายวงกว้างเพิ่มมากขึ้นอย่างแท้จริง”
ผลการแข่งขันประเภท Pro Race : รุ่นนักแข่งมืออาชีพ
รุ่น Dragster GD
แชมป์ประจำปีคือ คุณธีรเศรษฐ์ จันทวิมล หมายเลข 003 โดยนักแข่ง เบญรงค์ ชมายกุล ทีม FIN THAILAND บอลบุ๊คเสือร้าย เมืองสุพรรณ MJ ม.เจริญท่อไอเสีย BL5 แดงแดร็กมาสเตอร์ ECU-SHOP โอเมก้า เรเทคคลัตช์ OSUKA ด้วยเวลา Best Records 7.158 วินาที
อันดับ 2 เทพพิทักษ์ ส่งเสริม หมายเลข 001 ทีม ช่างแจ๊คบางหญ้าแพรก BYP Racing Parts Thailand , ต้นดูไบ , BOOMER THAILAND
อันดับ 3 ธนพล ชูเจริญผล หมายเลข 002 ทีม เอ๋เทอร์โบ นครปฐม
รุ่น SUPER REVO
แชมป์ประจำปีคือ ศุภทัศน์ บุญเรือง หมายเลข 102 จากทีม PHC Racing Performance / SKS Turbo / Tuned By Aot / เบิร์ดอินเตอร์ซิ่ง
อันดับ 2 เทพพิทักษ์ ส่งเสริม หมายเลข 101 ทีม ต้นดูไบ & ช่างเเจ๊คบางหญ้าเเพรก, BYP Racing Parts Thailand, BOOMER THAILAND
อันดับ 3 ทรงวุฒิ พริ้งเพราะ หมายเลข 109 ทีม อู่เอ้เเม่กลอง Six Nine Engine Oil จูนบายป๋า OMC
รุ่น REVO PRO MODIFY
แชมป์ประจำปีคือ ณัฐพงศ์ พวงเนตร หมายเลข 211 โดยนักแข่ง ทรงวุฒิ พริ้งเพราะ จากทีม อู่เอ้เเม่กลอง OMC Clutch จูนบายป๋า
อันดับ 2 เทพพิทักษ์ ส่งเสริม หมายเลข 201 ทีม BOOMER THAILAND@ช่างเเจ๊คบางหญ้าเเพรก, BYP Racing Parts Thailand
อันดับ 3 ศุภทัศน์ บุญเรือง หมายเลข 203 ทีม PHC Racing Performance & SKS Turbo /ตี้แพปลาอาคม / เบิร์ดอินเตอร์ซิ่ง
รุ่น REVO SPECIAL
แชมป์ประจำปีคือ ศุภทัศน์ บุญเรือง หมายเลข 305 จากทีม PHC Racing Performance & SKS Turbo / จิ้กโก๋ชุมพร / เบิร์ดอินเตอร์ซิ่ง
อันดับ 2 ธวัชชัย สีประดิษฐ หมายเลข 301 ทีม คลองตันดีเซล & ADM
อันดับ 3 ทรงวุฒิ พริ้งเพราะ หมายเลข 304 ทีม เสี่ยเอก ราชบุรี & ช่างแจ็คบางหญ้าแพรก, BYP Racing Parts Thailand, BOOMER THAILAND
ผลการแข่งขันประเภท Amateur Race : รุ่นนักแข่งมือสมัครเล่น
รุ่น REVO TURBO F55 STREET TUNED
แชมป์ประจำปีคือ พีรเศรษฐ์ อ่อนอิน หมายเลข 406 จากทีม ARC RACING GEARS By P_setup ช่างเหนือบางบ่อ ADM
อันดับ 2 เบญจภัตร์ ศรศรี หมายเลข 403 ทีม ADM_SK Support_ADM ภูเก็ต
อันดับ 3 ธเนตร ศรีประสิทธิ์ หมายเลข 405 ทีม ARC RACING GEARS By P_setup ช่างเหนือบางบ่อ ADM
รุ่น REVO TURBO 3000 STREET TUNED
แชมป์ประจำปีคือ พีรเศรษฐ์ อ่อนอิน หมายเลข 505 จากทีม ARC RACING GEARS By P_setup ช่างเหนือบางบ่อ ADM
อันดับ 2 กิติศักดิ์ คงยิ่ง หมายเลข 506 ทีม ADM by อาจารย์อั้ม ผู้จัดการท็อป
อันดับ 3 ธเนตร ศรีประสิทธิ์ หมายเลข 504 ทีม ARC RACING GEARS By P_setup ช่างเหนือบางบ่อ ADM
รุ่น REVO TURBO STD MODIFY
แชมป์ประจำปีคือ ณัฐวุฒิ มูซอ หมายเลข 606 จากทีม พิเชษฐ์ยนต์ / ณัฐวุฒิเซอร์วิส / โรงกลึงศรีโกศักดิ์ / BT ประดับยนต์ / ร้านยางสุวินทวงศ์
อันดับ 2 ธงชัย นิลงาน หมายเลข 607 ทีม พิเชษฐ์ยนต์ / ณัฐวุฒิเซอร์วิส / โรงกลึงศรีโกศักดิ์ / BT ประดับยนต์ /
ร้านยางสุวินทวงศ์
อันดับ 3 ศุภฤกษ์ เรืองไทย หมายเลข 605 ทีม ADM_TerShop_BL Turbo
รุ่น REVO PRE RUNNER STREET DRAG
แชมป์ประจำปีคือ กิติศักดิ์ คงยิ่ง หมายเลข 704 จากทีม ADM by อาจารย์อั้ม เฮียเอ็กซ์กุ้งซิ่งเเม่น้ำระยอง ผู้จัดการท็อป
อันดับ 2 ณัฐวุฒิ มูซอ หมายเลข 703 ทีม พิเชษฐ์ยนต์ / โรงกลึงศรีโกศักดิ์ / ณัฐวุฒิเซอร์วิส / โรงกลึงศรีโกศักดิ์ / BT ประดับยนต์ / ร้านยางสุวินทวงศ์
อันดับ 3 รณธัช ทวีวงษ์ หมายเลข 702 ทีม รนการาจ by ADM
ผลการแข่งขันประเภท Club Race
รุ่น HIACE STREET DRAG
แชมป์ประจำปีคือ ตฤณ ชาวไทย หมายเลข 802 จากทีม อู่ช่างฤทธิ์อยุธยา & 888 Racing Pulse
อันดับ 2 วิวิธวินท์ ขำเกิด หมายเลข 803 ทีม อู่ช่างฤทธิ์อยุธยา
อันดับ 3 สมนึก ไพสิทธิพงษ์ หมายเลข 801 ทีม สายไหมไม่หวาน ปู่เจ้าดีเซล BYP RACING เจ้อ้วนสั่งลุย
รุ่น FORTUNER STREET DRAG
แชมป์ประจำปีคือ นวมินทร์ ฝ่ายโพธิ์ หมายเลข 901 จากทีม ต้นดูไบ & ช่างแจ็คบางหญ้าแพรก, หมูออโต้ซิ่ง, BYP Racing Parts Thailand, BOOMER THAILAND
อันดับ 2 อติวิชญ์ เศวตมาลย์ หมายเลข 902 ทีม โอ๊ค หลุก หลิก & ช่างแจ็คบางหญ้าแพรก, หมูออโต้ซิ่งสุพรรณ, BYP Racing Parts Thailand, BOOMER THAILAND
อันดับ 3 พีรเศรษฐ์ อ่อนอิน หมายเลข 903 ทีม P_setup By ARC Racing Gears ช่างเหนือบางบ่อ ADM