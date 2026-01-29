“มาดามแป้ง” ตบโบนัส 1 ล้านบาท หลังฟุตซอลไทยเข้า 8 ทีมเอเชีย

“มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ประกาศอัดฉีดเงินโบนัส 1,000,00 บาท ให้ทีมฟุตซอลไทย หลังการันตีผ่านเข้าสู่รอบ 8 ทีมสุดท้าย ศึกฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย 2026 ที่ประเทศอินโดนีเซีย
ทีมโต๊ะเล็กช้างศึก รองแชมป์เก่า เมื่อปี 2024 เปิดหัวเอาชนะ เลบานอน 2-0 ก่อนล่าสุดเมื่อช่วงค่ำวันที่ 29 ม.ค.ที่ผ่านมา จะถล่มเอาชนะ คูเวต 6-1 ทำให้ผ่าน 2 นัดแรก เก็บ 6 แต้มเต็ม การันตีผ่านเข้าสู่รอบ 8 ทีมสุดท้าย ร่วมกับ เวีนดนาม ทันที แม้ทั้งสองทีมจะเหลือโปรแกรมต้องเจอกันเองในรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้าย วันที่ 31 ม.ค.นี้
ทั้งนี้ “มาดามแป้ง“ นายกสมาคมฯ มีโอกาสวีดีโอคอลให้กำลังใจ แข้งฟุตซอลไทย และ ทีมงานสตาฟฟ์โค้ชทุกคน ตั้งแต่ก่อนเกมแรก พร้อมประกาศให้โบนัสไว้ที่ 1,000,000 ล้านบาท หากผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้สำเร็จ