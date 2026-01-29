"รวงข้าว" พ่ายเต็ง 3 รอบก่อนรองฯเทนนิสดับเบิ้ลยูทีเอ 125 มะนิลา

ศึกเทนนิสอาชีพหญิง ดับเบิ้ลยูทีเอ ทัวร์ 125 รายการ ฟิลิปปินส์ วีเมนส์ โอเพ่น ชิงเงินรางวัลรวม 115,000 ดอลลาร์สหรัฐ (3.5ล้านบาท) ที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 29 ม.ค.69 ประเภทหญิงเดี่ยว เป็นเกมในรอบก่อนรองชนะเลิศ ซึ่งมีนักเทนนิสไทยลงทำการแข่งขันด้วย
ผลปรากฎว่า "รวงข้าว" ลัลนา ธาราฤดี นักเทนนิสสาวไทย มืออันดับ 131 ของโลก ที่สัปดาห์ก่อนได้ลงเล่นในรายการแกรนด์สแลมแรกของปี ออสเตรเลียน โอเพ่น เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ต่อ โซลานา เซียร่า มืออันดับ 63 ของโลก และเป็นมือวางอันดับ 3 ของรายการ จากอาร์เจนตินา 0-2 เซต 3-6, 4-6 อย่างไรก็ตาม แม้ ลัลนา จะตกรอบไป แต่ยังได้รับเงินรางวัล 3,450 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 100,000 บาท พร้อมคะแนนสะสมอันดับโลก 27 คะแนน
ส่วนผลประเภทหญิงคู่ รอบก่อนรองชนะเลิศ มนัญชญา สว่างแก้ว นักเทนนิสไทย มือคู่อันดับ 443 ของโลก จับคู่กับ หม่า เยซิน มือคู่อันดับ 528 ของโลก จากจีน แพ้คู่นักเทนนิสไต้หวัน โช อี้ซวน กับ โช ยี่ เซ็น มือคู่ 112 ของโลก และเป็นคู่มือวาง 3 ของรายการ 0-2 เซต 3-6, 4-6