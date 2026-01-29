“อัลลิเซีย” ป้องบัลลังก์ ปะทะ “เพชรจีจ้า” ผู้ท้าชิงล่าเข็มขัดเส้นที่สอง

เผยอีกหนึ่งไฟต์ในฝันที่ได้รับการยืนยันแล้วในศึก ONE Fight Night 41 ที่จะเปิดฉากขึ้นในวันเสาร์ที่ 14 มี.ค. 69 ถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา)ในช่วงไพรม์ไทม์สหรัฐอเมริกา ตรงกับช่วงเช้าเวลา 08.00 น. ตามเวลาประเทศไทย โดยเป็นศึกท้าชิงเข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นอะตอมเวท (105-115 ป.) ระหว่าง “อัลลิเซีย เฮลเลน รอดริเกส” ราชินีคนปัจจุบันของรุ่นนี้ และผู้ท้าชิง “เพชรจีจ้า ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม” ดีกรีแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นอะตอมเวต
นับตั้งแต่ “เพชรจีจ้า” โชว์ฟอร์มหรูปิดเกมสวยในการหวนคืนกติกามวยไทยในศึก ONE Fight Night 38 นักชกสาวก็ประกาศขอทำตามฝันท้าชิงบัลลังก์มวยไทยจาก “อัลลิเซีย” แชมป์โลก ONE มวยไทยที่ครองตำแหน่งมายาวนานเข้าปีที่ 6 โดย “เพชรจีจ้า” ถือเป็นผู้ท้าชิงรายที่ 5 ของราชินีมวยไทยชาวบราซิล
“อัลลิเซีย” ราชินีไร้พ่ายครองแชมป์มาตั้งแต่ปี 2563 หลังเอาชนะ “แสตมป์ แฟร์เท็กซ์” ในศึก ONE: A New Breed เมื่อเดือน ส.ค. 63 จากนั้นเธอเดินหน้าป้องกันตำแหน่งได้อย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมาเธอเพิ่มดีกรีความแกร่งขึ้นเรื่อย ๆ จากการไล่ปิดเกมเอาชนะทีเคโอและน็อกเอาต์ ผู้ท้าชิงรายที่ 3 และ 4 คือ “มารี แมคมานามอน” ในศึก ONE Fight Night 29 และ “โยฮันนา แพร์ชอน” ในศึก ONE Fight Night 33 ตามลำดับ
การโคจรมาพบกับ “เพชรจีจ้า” ผู้ท้าชิงรายที่ 5 ที่มาพร้อมดีกรีแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นอะตอมเวต จึงไม่ใช่แค่ไฟต์ป้องกันตำแหน่งธรรมดา แต่คือบทพิสูจน์สำคัญในศักราชใหม่ว่า “อัลลิเซีย” ยังจะรักษาบัลลังก์มวยไทยเอาไว้ได้อย่างยาวนานตามที่เธอเคยประกาศไว้ได้หรือไม่
ด้าน “เพชรจีจ้า” นักชกมวยไทยที่ข้ามสายไปคว้าแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่งได้สำเร็จ ในการเอาชนะ “เจเน็ต ท็อดด์” แชมป์โลกชาวอเมริกัน ในศึก ONE Fight Night 20 เมื่อเดือน มี.ค.67 ในปีต่อมาเธอ ทำหน้าที่ป้องกันตำแหน่งครั้งแรกได้สำเร็จด้วยการเอาชนะคะแนนเอกฉันท์ “คานะ โมริโมโตะ” ในศึก ONE 172 เมื่อ 23 มี.ค. 68
ล่าสุด “เพชรจีจ้า” คัมแบ็กสังเวียนมวยไทยในรอบกว่า 2 ปี ในศึกส่งท้ายปี ONE Fight Night 38 เมื่อ 6 ธ.ค. 68 และโชว์ลีลาแม่ไม้มวยไทยสุดสวยเตะก้านคอ ก่อนปิดเกมเอาชนะทีเคโอ “มาร์ตินา โดมินชัค” ไปในช่วงปลายยกแรก และทันทีหลังจบไฟต์ เจ้าตัวประกาศชัดว่าถึงเวลาที่เธอซึ่งเติบโตมาจากมวยไทยจะได้ก้าวขึ้นท้าชิงเข็มขัด ONE มวยไทยตามความฝันที่เฝ้ารอมาตั้งแต่ก้าวแรกบนเวทีระดับโลกแห่งนี้
ไฟต์ท้าชิงครั้งนี้คือศึกของสองราชินีที่ทุกคนรอคอย บัลลังก์จะยังคงอยู่กับ “อัลลิเซีย” ผู้หวังครองบัลลังก์ยาวนาน กับ “เพชรจีจ้า” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่งฟอร์มร้อนแรงที่เดินหน้าล่าเข็มขัดแชมป์เส้นที่สอง ห้ามกะพริบตา!