“มูฮัมหมัด” ซัด 4 ตุง โต๊ะเล็กไทยยำคูเวต 6-1 การันตีเข้า 8 ทีมศึกเอเชีย

มูฮัมหมัด อุสมานมูซา ซัดคนเดียว 4 ลูก พาไทย ถล่ม คูเวต 6-1 ในศึกฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย 2026 รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มบี ไทยเก็บชัย 2 นัดรวด (นัดแรก ชนะ เลบานอน 2-0) มี 6 แต้มเต็ม เท่า เวียดนาม แต่ประตูได้เสียดีกว่า ผ่านเข้ารอบน็อคเอาท์ 8 ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วทั้งคู่ โดยไทยมีคิวต้องพบกับ เวียดนาม ในวันเสาร์ ที่ 31 มกราคม 2569 เวลา 15.00 น. เพื่อแย่งอันดับ 1 ของกลุ่มต่อไป
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2569 ณ จาการ์ตา อินเตอร์เนชั่นแนล เวโลโดรม ประเทศอินโดนีเซีย ทีมฟุตซอลไทย ลงสนามนัดที่ 2 ในฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย 2026 รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มบี พบกับ คูเวต โดยเกมแรก ไทยชนะ เลบานอน มา 2-0 ส่วน คูเวต แพ้ เวียดนามมา 4-5
เกมนี้ โค้ชหมี รักษ์พล สายเนตรงาม ส่ง นัทธพงศ์ หยีมะเหรบ (GK), กฤษณ์ อรัญสัญญาลักษณ์, รณชัย จูงวงษ์สุข, ปาณัสม์ กิตติภาณุวงศ์ และ มูฮัมหมัด อุสมานมูซา เป็น 5 คนแรก
นาที 16 ไทยออกนำ คูเวต 1-0 จากจังหวะที่ มูฮัมหมัด อุสมานมูซา ตัดบอลได้ ก่อนลากมาแล้วทำชิ่งกับ เทอดศักดิ์ เจริญพงษ์ ไขว้เข้าไป
นาที 18 รณชัย จูงวงษ์สุข ตัดบอลได้มาเข้าทาง มูฮัมหมัด อุสมานมูซา ยิงด้วยขวาเข้าไปให้ ฟุตซอลไทย นำห่าง คูเวต เป็น 2-0
ครึ่งหลังนาที 22 จากลูกเตะมุม ที่ รณชัย จูงวงศ์สุข ไหลให้ สราวุท ผลาพฤกษ์ จ่ายให้ มูฮัมหมัด อุสมานมูซา ยิงไปติดเซฟจังหวะแรกก่อนซ้ำเข้าไปให้ ฟุตซอลไทยนำห่างเป็น 3-0
นาที 25 มูฮัมหมัด อุสมานมูซา งัดบอลให้ สราวุท ผลาพฤกษ์ ยิงสวนตัวประตู คูเวตเข้าไปให้ ฟุตซอลไทย นำห่างเป็น 4-0
นาที 30 คูเวต ไล่ตามมาเป็น 1-4 จากจังหวะที่ ณรงค์ศักดิ์ วิงวอน พยายามสกัดบอลครอส แต่โดนผิดเหลี่ยมเข้าประตูตัวเอง
นาที 31 จากฟรีคิกหน้าประตู อิทธิชา ประภาพันธ์ ยิงไปติดเซฟเด้งมาเข้าทาง มูฮัมหมัด อุสมานมูซา ซ้ำเข้าไปเป็นประตูที่สี่ของเหม็ด ในเกมนี้ และช่วยให้ ฟุตซอลไทย หนีห่างเป็น 5-1
นาที 36 จากจังหวะที่ เทอดศักดิ์ เจริญพงษ์ ทำชิ่งกับ วรศักดิ์ ศรีหรั่งไพโรจน์ ก่อนลากจากแดนตัวเองแล้วจ่ายให้ อิทธิชา ประภาพันธ์ ยิงเข้าไปให้ ไทยนำห่างเป็น 6-1
ช่วงเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มเติมจบเกม ฟุตซอลไทย เอาชนะ คูเวตไป 6-1 ทำให้ ไทยมี 6 คะแนนเต็ม จากสองเกมแรก ส่วนผลอีกคู่ในกลุ่มเดียวกับ เวียดนาม เอาชนะ เลบานอน ไป 2-0 ทำให้ตารางคะแนน ไทย มี 6 แต้มเท่ากับ เวียดนาม แต่ประตูได้เสียดีกว่า และผ่านเข้ารอบต่อไปทั้งคู่ ขณะที่ คูเวต และ เลบานอน ตกรอบแน่นอนแล้ว
โปรแกรมนัดต่อไป ฟุตซอลชายทีมชาติไทย จะทำการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย 2026 รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มบี นัดที่สาม พบกับ เวียดนาม ที่ อินโดนีเซีย อารีนา ในวันที่ 31 มกราคม 2569 เวลา 15.00 น. ถ่ายทอดสดทาง ยูทูป : BG Sports