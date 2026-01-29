"ยานนิส" จ่อรูดม่าน 12 ปี "บัคส์" ชั่งใจเทรดก่อนเส้นตาย

ยานนิส อันเตโตคุมโป ซูเปอร์สตาร์แห่งศึกบาสเกตบอล เอ็นบีเอ (NBA) เตรียมย้ายทีมก่อนถึงเส้นตายการเทรด วันที่ 5 กุมภาพันธ์ (ท้องถิ่น) ขณะที่หลายๆ แฟรนไชส์ยื่นข้อเสนออย่างจริงจังแก่ มิลวอกี บัคส์ พิจารณา
แหล่งข่าวของ "อีเอสพีเอ็น (ESPN)" สื่อของสหรัฐอเมริกา รายงาน ทีมที่แสดงความสนใจต่างรับรู้สัญญาณว่า บัคส์ ยอมรับฟังข้อเสนอเทรด ยานนิส มากขึ้น ตั้งแต่ปัจจุบันจนถึงเดดไลน์
มิลวอกี ตอบกลับทีมที่ยื่นข้อเสนอว่าไม่รีบร้อนดำเนินการ และอาจกำหนดอนาคตของ ฟอร์เวิร์ดชาวกรีซ ช่วงปิดซีซัน กรณีไม่พึงพอใจคุณภาพผู้เล่นอายุน้อย หรือจำนวนสิทธิ์ดราฟต์ และหากรอกระทั่งจบฤดูกาล บัคส์ จะเห็นว่าทีมใดสามารถเสนอสิทธิ์ดราฟต์ที่ดีกว่า เดือนมิถุนายนนี้
แหล่งข่าววงในของลีก เผยว่า ไมอามี ฮีต, มินเนโซตา ทิมเบอร์วูล์ฟส, นิว ยอร์ก นิกส์ และ โกลเดน สเตท วอร์ริเออร์ส เป็นทีมที่ต้องการคว้า ยานนิส ดีกรีผู้เล่นทรงคุณค่า (MVP) 2 สมัย
ยานนิส วัย 31 ปี แจ้งต่อ บัคส์ เป็นเวลาหลายเดือนแล้วว่า ถึงเวลาต้องแยกทางกันหลังรับใช้แฟรนไชส์มามากกว่า 12 ปี ปลุกกระแสข่าวลืออาจเกิดการเทรด
บัคส์ สถิติชนะ 18 แพ้ 27 รั้งอันดับ 12 ของสายตะวันออก กำลังเผชิญคำถามเกี่ยวกับทิศทางของแฟรนไชส์ระยะยาว นำไปสู่การพูดคุยอย่างเปิดอกระหว่างผู้เล่นกับองค์กร
เจ้าของสมญา "กรีก ฟรีก" ได้รับสิทธิ์ต่อสัญญาระดับซูเปอร์แม็กซ์ 4 ปี 275 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 8,600 ล้านบาท) วันที่ 1 ตุลาคม กรณีไม่มีการขยายสัญญา ยานนิส จะกลายเป็นฟรีเอเจนต์แบบไม่มีเงื่อนไข ปี 2027 โดยปัด เพลเยอร์ อ็อปชัน มูลค่า 62.8 ล้านเหรียญสหรัฐ (มากกว่า 1,960 ล้านบาท)