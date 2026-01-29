“เสี่ยโก้” ยื่นเอกสารตรวจสอบ “แพลนบี” กับ 4 พรรคการเมืองชิงนายกฯ

"เสี่ยโก้" นายก่อเกียรติ พาณิชยารมณ์ โปรโมเตอร์มวยโลกเจ้าของรางวัลยอดเยี่ยม 3 สถาบัน เยี่ยมเวทีดีเบต "ศึกเปลี่ยนประเทศ" พบแคนดิเดตนายกฯ พร้อมฝากแก้ปัญหาคอร์รัปชั่นไทยที่ติดอันดับ 107 จาก 180 ประเทศทั่วโลก
รายการ "คนดังนั่งเคลียร์" ช่อง 8 จัดเวทีดีเบตใหญ่ ของแคนดิเดทนายกฯ จาก 8 พรรคการเมือง ที่ M SKY PARK ชั้น M เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค โดยได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก เพื่อร่วมรับฟัง "ศึกเปลี่ยนประเทศ" ประชันนโยบายสดๆบนเวที และเพิ่มดีกรีความเดือดด้วยไฮไลท์สำคัญที่ "คนดัง" ตัวตึงระดับประเทศที่จะมายิงคำถามแทนใจชาวบ้าน โดยมีคนดูเป็นผู้ตัดสิน
โอกาสนี้ "เสี่ยโก้" นายก่อเกียรติ พาณิชยารมณ์โปรโมเตอร์มวยโลกรางวัลยอดเยี่ยมเอเชีย 3 สถาบันที่ล่าสุดได้รับแต่งตั้งจากนายสนามมวยลุมพินีเป็นโปรโมเตอร์เวทีลุมพินี เดินทางมาร่วมกิจกรรม ด้วยคำถามถึงเหล่าแคนดิเดตนายกฯที่มาร่วมในกิจกรรมดีเบต "ศึกเปลี่ยนประเทศ" ในครั้งนี้ถึงนโยบายการจัดการกับปัญหาคอร์รัปชั่นไทย ที่ปัจจุบันถูกจัดอยู่อันดับ 107 จาก 180 ประเทศทั่วโลก ด้วยคะแนน 34 จากคะแนนเต็ม 100 ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกที่ 43 คะแนน ด้วยคำถามยิงตรงว่า "ถ้าพรรคท่านได้รับโอกาสบริหารประเทศ ท่านสามารถจัดการกับปัญหาคอร์รัปชั่น ด้วยมาตราการแบบไหน? และสามารถลงโทษผู้กระทำผิดให้ได้ ภายในระยะเวลา 3 เดือน 6 เดือน ได้หรือไม่? อย่างไร?
โดยก่อนเวทีดีเบต "ศึกเปลี่ยนประเทศ" จะเริ่มขึ้น นายก่อเกียรติ พาณิชยารมณ์ ได้มีโอกาสมอบดอกไม้ พร้อมเอกสารขอให้ตรวจสอบกรณี บริษัทแพลนบี มีเดีย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับอดีตผู้บริหาร ขสมก.ร่วมกันทุจริตสร้างความเสียหายหรือไม่? โดยแนบเอกสารรายละเอียดกรณีทุจริตทุกอย่างให้กับแคนดิเดตนายกฯ จากหลายพรรคการเมือง โดยเริ่มจากมอบดอกไม้และเอกสารให้กับนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ แคนดิเดตนายกฯและหัวหน้าพรรคเพื่อไทย จากนั้นมอบดอกไม้พร้อมเอกสารการทุจริตให้กับนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ แคนดิเดตนายกฯ หัวหน้าพรรคประชาชน ต่อด้วยมอบดอกไม้และเอกสารการทุจริตให้กับคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ แคนดิเดตนายกฯ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย และปิดท้ายมอบดอกไม้และเอกสารการทุจริตให้กับ พล.อ.รังษี กิติญาณทรัพย์ แคนดิเดตนายกฯ หัวหน้าพรรคฯเศรษฐกิจ ท่ามกลางความสนใจของสื่อมวลชนและประชาชนที่มาร่วมฟังดีเบต "ศึกเปลี่ยนประเทศ"