"ซาบาเลนกา" เข้าชิงออสเตรเลียนฯ 4 สมัยติด

อารีนา ซาบาเลนกา นักเทนนิสหญิงหมายเลข 1 ของโลกชาวเบลารุส เข้ารอบชิงชนะเลิศ ศึกออสเตรเลียน โอเพน สมัยที่ 4 ติดต่อกัน หลังเอาชนะ เอลินา สวิโตลินา จาก ยูเครน วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม ท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมือง
ทั้งคู่ไม่มีการจับมือหลังจบแมตช์ ซาบาเลนกา มือ 1 รายการ เช็กบิล 6-2, 6-3 รอพบผู้ชนะระหว่าง เอเลนา รีบากินา จาก คาซักสถาน กับ เจสซิกา เปกูลา จาก สหรัฐอเมริกา
ชัยชนะของ ซาบาเลนกา ยังขัดขวาง สวิโตลินา มือ 12 รายการ สร้างประวัติศาสตร์ เป็นผู็เล่นหญิงชาวยูเครนคนแรก เข้ารอบชิงชนะเลิศระดับแกรนด์ สแลมม ประเภทเดี่ยว
สวิโตลินา ปฏิบัติตัวเหมือนเพื่อนร่วมชาติคนอื่นๆ โดยไม่จับมือกับคู่แข่งชาวรัสเซีย หรือ เบลารุส พันธมิตรของรัสเซีย เนื่องจากการทำสงคราม