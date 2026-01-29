ลิเวอร์พูลขอเรียกฟอร์มเก่ง เปิดบ้านรับมือนิวคาสเซิล Monomax ถ่ายทอดสดครบทุกคู่

ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ เดินหน้าเข้าสู่ช่วงเข้มข้นปลายเดือนมกราคมต่อเนื่องต้นกุมภาพันธ์ 2569 โปรแกรมสัปดาห์นี้อัดแน่นไปด้วยเกมสำคัญที่อาจเขย่าตารางคะแนนแบบเกมต่อเกม โดยเริ่มต้นความมันตั้งแต่คืน วันเสาร์ที่ 31 มกราคม 2569 จนถึงวันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 ถ่ายทอดสดครบทุกคู่ทาง Monomax และบางคู่รับชมได้ทาง ช่อง MONO29
ประเดิมความมันส์พร้อมกันสามคู่ในช่วงค่ำคืน วันเสาร์ที่ 31 มกราคม 2569 เวลา 22.00 น. Monomax ถ่ายทอดสดเริ่มจาก ไบรท์ตัน แอนด์ โฮฟ อัลเบี้ยน ทีมจากกลุ่มกลางตาราง เปิดบ้านรับมือ เอฟเวอร์ตัน ที่ยังต้องการแต้มเพื่อสร้างความมั่นใจและขยับสถานการณ์บนตาราง ต่อเนื่องด้วยเกมที่ถูกจับตามองอย่าง ลีดส์ ยูไนเต็ด เปิดรังดวล อาร์เซนอล ทีมระดับหัวตาราง ซึ่งต้องการรักษาความต่อเนื่องในการลุ้นแชมป์ โดยคู่นี้ถ่ายทอดสดทั้ง Monomax และ ช่อง MONO29 ขณะที่อีกสนาม วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส พบ บอร์นมัธ เป็นศึกของสองทีมที่ต้องการชัยชนะเพื่อสร้างความมั่นใจในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาล ต่อเนื่อง เวลา 00.30 น. วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 (คืนวันเสาร์ที่ 31 มกราคม 2569) กับศึกลอนดอนดาร์บี้ระหว่าง เชลซี พบ เวสต์แฮม ยูไนเต็ด ที่ทั้งสองฝ่ายต่างไม่มีพื้นที่ให้ความผิดพลาด และ เวลา 03.00 น. ลิเวอร์พูล จะเปิดแอนฟิลด์รับมือ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด เกมรุกปะทะเกมรุกที่ถูกยกให้เป็นหนึ่งในไฮไลต์ของสัปดาห์ รับชมทาง Monomax
จากนั้นในช่วงค่ำ วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 21.00 น. จะเป็นการลงสนามพร้อมกันถึงสามคู่ โดย แอสตัน วิลลา เปิดบ้านรับ เบรนท์ฟอร์ด โดยคู่นี้ถ่ายทอดสดทั้ง Monomax และ ช่อง MONO29 ต่อด้วย แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ที่ต้องการชัยชนะต่อเนื่องเปิดโอลด์ แทรฟฟอร์ดพบ ฟูแลม และศึกหนีตกชั้นระหว่าง น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ พบ คริสตัล พาเลซ ที่ทุกแต้มคือความอยู่รอด ก่อนจะปิดท้ายคืนวันอาทิตย์ด้วยบิ๊กแมตช์ เวลา 23.30 น. เมื่อ ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ เปิดบ้านดวล แมนเชสเตอร์ ซิตี้ อีกหนึ่งเกมที่ถูกจับตามองในเรื่องของ ความเร็ว เกมรุก และความเฉียบคมของทั้งคู่ที่ต่างไม่มีใครยอมใครอย่างแน่นอนทั้งหมดนี้รับชมทาง Monomax กันได้แบบนันสต๊อป
ปิดท้ายสัปดาห์ในคืน วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 03.00 น. (คืนวันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569) Monomax ยิงสด ซันเดอร์แลนด์ พบ เบิร์นลีย์ สองทีมจากโซนล่างที่ต้องการชัยชนะเพื่อเพิ่มโอกาสอยู่รอดในพรีเมียร์ลีก ซึ่งผลการแข่งขันนัดนี้อาจส่งผลต่อสถานการณ์ระยะยาวของทั้งสองทีม
แฟนบอลสามารถติดตามและรับชมถ่ายทอดสดความสนุกทุกแมตช์ทาง Monomax กับแพ็กเกจ Monomax Standard ได้ที่ https://www.monomax.me/qr/vXt4 ราคาสุดคุ้มรายเดือน 299 บาทเท่านั้น!!!