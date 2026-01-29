บทบาท "เทนนิส" ไม่ใช่แค่ "ชนิดกีฬา" ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิต-สร้างนักหวดคุณภาพ

เราสามารถกล่าวได้ว่า "กีฬา" คือเครื่องมือสำคัญที่พัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งร่างกายและจิตใจ ฉะนั้น จึงทำให้เกิดภาพของประชาชนที่หันมาใส่ใจและให้ความสำคัญกับกีฬาเป็นอย่างมาก
"เทนนิส" คือหนึ่งในหลายชนิดกีฬาที่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปให้ความสนใจ นิยมเล่นกันอย่างกว้างขวาง ไม่ได้ฮิตเฉพาะในประเทศไทย แต่ยังเป็นกีฬาที่ฮิตไปทั่วโลก
หลังจบมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 "ซีเกมส์ 2025" ที่ประเทศไทยบ้านเราเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ช่วงปลายปีที่แล้ว ได้มีเทนนิสรายการหนึ่งที่จัดขึ้น เพื่อหนูน้อยนักหวดรุ่นเล็กพริกขี้หนูจากทั่วประเทศ
จัดในชื่อรายการ เทนนิส เทนส์ ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2568 ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 20 - 21 ธ.ค. โดยมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า 200 คน เรียกว่า บรรยากาศคึกคักมาก ขานรับกระแสกีฬาซีเกมส์ที่เพิ่งจบลงไป และยังส่งผลดีต่อเนื่องไปยังการแข่งขันอีกหลายรายการด้วย
สิ่งที่ได้มากกว่าแค่การจัดการแข่งขันให้ผ่านไป คือได้เห็นนักกีฬาเทนนิส รุ่นอายุระหว่าง 6-10 ปี เป็นนักกีฬาที่เคารพกฏกติกา สร้างความอดทน และยอมรับผลแพ้ชนะ ซึ่งพื้นฐานเหล่านี้จะช่วยหล่อหลอมให้เด็กและเยาวชนเติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพ และนำไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข
นับเป็นเรื่องราวดี ๆ ที่ทำให้คณะผู้จัดการแข่งขัน โดย สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมทั้งผู้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันต่างหัวใจพองโต ไม่ว่าจะเป็น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT, บริษัท จีพีพี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หรือ GPP
ร่วมด้วย "แน็ค" พีระเกียรติ ศิริฤทัยวัฒนา อดีตนักเทนนิสทีมชาติไทยหลายสมัย ที่เคยผ่านเอเชี่ยนเกมส์และเดวิสคัพมาแล้ว ได้ยื่นมือเข้ามาช่วยจัดเทนนิส เทนส์ ดังกล่าว ในบทบาทปัจจุบันกับตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท แอลไลด์ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จํากัด
รวมทั้ง ผู้ใหญ่ใจดีที่จะไม่กล่าวถึงไม่ได้อย่าง พล.ต.นิรินธน์ ปุณโณทก เลขานุการ สมาคมส่งเสริมกีฬาทหาร (ประเทศไทย) และ น.ส.ปณิชตา ดีเหลือ ที่ร่วมให้การสนับสนุนการเล่นกีฬาของเด็ก ๆ อย่างเต็มที่
นอกจากนี้ ยังมี บริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด (มหาชน) บริษัท เซอร์วิสไลน์ 2020 จำกัด ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Dunlop ในประเทศไทย รวมทั้ง เครือเฮอริเทจ ที่นำผลิตภัณฑ์และนมมาเสริมกำลังให้บรรดาหนูน้อยนักหวด เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนไทย ควบคู่กับการส่งเสริมกิจกรรมที่ก่อให้เกิดคุณค่าทางสังคม และสนับสนุนการใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีต่อไป
เกมผ่านไปไม่กี่สัปดาห์ เชื่อว่า น้อง ๆ หนู ๆ นักหวดรุ่นเล็กพริกขี้หนูยังสนุกไม่ลืม และพร้อมจะก้าวต่อไปในปี 2569 โดยนำสิ่งที่ได้จากการแข่งขันไปพัฒนาฝีมือ เพื่อกลับมาดวลแร็กเกตกันใหม่ในรายการต่อไป ซึ่งเทนนิสในบ้านเรามีการจัดการแข่งขันเกิดขึ้นเกือบทั้งปี
สะท้อนว่า "กีฬา" ซึ่งรวมทั้ง เทนนิส เป็นเครื่องมือสำคัญที่พัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งร่างกายและจิตใจของมนุษย์อย่างแท้จริง ไม่เช่นนั้น คงไม่มีการจัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับเด็กและเยาวชนไทยในการแสดงความสามารถด้านกีฬา และให้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากที่สุด