พัทลุงระเบิดความมันส์จัดเทควันโดชิงแชมป์ภาคใต้

นางเพียงใจ ช่วยพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดพัทลุง เปิดเผยว่า สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดพัทลุง ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพัทลุง ศูนย์ฝึกกีฬาออลสตาร์ เทควันโด พัทลุง และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเตรียมจัดการแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์ภาคใต้ (Sports City Taekwondo Open 2026) ในวันที่ 1 ก.พ.นี้ ที่โรงแรม ศิวา รอยัล พัทลุง
สำหรับการแข่งขันรายการนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากีฬาชาติรวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายให้กับเยาวชนพัฒนาฝีมือก้าวไปสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติในอนาคตโดยมีถ้วยรางวัลที่ทรงคุณค่าเป็นเดิมพันสำหรับผู้มากฝีมือและยืนหนึ่ง ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้มีบรรดานักเตะจากทั่วภาคใต้และภาคอื่นๆเข้าร่วมประชันฝีเท้า อายุ 5-17 ปี มากกว่า 500 คน เพื่อชิงความเป็นเลิศใน 3 ประเภท ประกอบด้วย
ประเภทต่อสู้ (Kyorugi) ชิงความเป็นหนึ่งด้วยพลังและเทคนิค, ประเภทท่ารำ (Poomsae) แสดงความสง่างามของจิตวิญญาณนักสู้ และประเภทสปีดคิก วัดความเร็ว ความแม่นยำ และไหวพริบในเสี้ยววินาที
ผอ.กกท.จ.พัทลุง กล่าวต่อไปว่า ด้วยจังหวัดพัทลุงเป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวผู้คนตื่นตัวและให้ความสำคัญกับการกีฬามาอย่างต่อเนื่องการเปิดศึกความมันส์ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการผลักดันการพัฒนาและยกระดับการกีฬาของประเทศแล้ว ยังเป็นหนึ่งในมิติสำหรับการขับเคลื่อนเมืองกีฬา ซึ่งเป็นนโยบาย ที่การกีฬาแห่งประเทศไทย ภายใต้การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมได้อีกทางหนึ่งด้วย และที่สำคัญศึกนี้จะเป็นเวทีแห่งโอกาสในการพัฒนาเยาวชน ส่งเสริมการใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์ ผ่านกีฬา สร้างแรงบันดาลใจ และเชื่อมโยงสู่เศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดตามไปด้วย
“เหนืออื่นใดต้องขอขอบคุณภาครัฐและเอกชนผู้สนับสนุนโดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง อบจ.พัทลุง หอการค้า จังหวัดพัทลุง สำนักงานเทศบาลเมืองพัทลุง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง ธนาคารออมสิน สาขาพัทลุง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงบริษัทโตโยต้าพัทลุง (1988) ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด สมาคมยิงปืนบุญประเสริฐ พี.เค. บริษัทหาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) โรงแรม ศิวา รอยัล พัทลุงตลอดจนประชาชนชาวจังหวัดพัทลุง”
ด้าน ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ผอ.ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ในฐานะที่ปรึกษาด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดพัทลุง กล่าวว่าจากกระแสของความร้อนแรงของศึกนี้ ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี 2564 ตลอดจนความสำเร็จของพัทลุงเกมส์ หรือกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ที่พัทลุงเป็นเจ้าภาพในปี 2565 และเมื่อผนวกกับกีฬาเทควันโดภายใต้ความสำเร็จของนักกีฬาทีมชาติอย่าง“น้องเทนนิส” พานิภัค วงศ์พัฒนกิจ, “หยู“บัลลังก์ ทับทิมแดง และคนอื่นๆที่ร่วมสร้างชื่อให้ประเทศจนกระหึ่มโลกมาแล้ว ศึกนี้จึงได้รับความสนใจจากนักกีฬาและผู้ปกครองรวมทั้งผู้ติดตาม อีกกว่า 1,500 และเหนืออื่นใดการแข่งขันนี้ไม่เพียงแต่จุดประกายให้กับเยาวชนเท่านั้น แต่ Phatthalung Sports City Taekwondo Open 2026 ไม่ใช่แค่สนามแข่งขัน แต่นี่คือเวทีแห่งแรงบันดาลใจ ที่จะต่อยอดและสร้างเพชรเม็ดงามให้วงการกีฬาไทยตามไปด้วย