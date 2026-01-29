AIS PLAY ยิงสดกอล์ฟ 3 รายการยักษ์ เชียร์ 'โปรจีน-โปรอาร์ม' ล่าแชมป์เริ่ม 29 ม.ค.นี้

แฟนกอล์ฟชาวไทยห้ามกะพริบตา! สัปดาห์นี้เตรียมระเบิดความมันส์กับกอล์ฟรายการระดับโลกถึง 3 ทัวร์นาเมนต์ ที่ขนทัพนักกอล์ฟระดับซูเปอร์สตาร์มาดวลวงสวิงกันแบบจัดเต็ม เริ่มระเบิดศึกพร้อมกัน 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์นี้ ทางแอพพลิเคชั่น AIS PLAY
เริ่มต้นที่รายการแรกประเดิมศักราชใหม่ของศึกกอล์ฟ LPGA Tour รายการ “ฮิลตัน แกรนด์ วาเคชั่นส์ ทัวร์นาเมนต์ ออฟ แชมเปี้ยนส์” รายการที่รวมเฉพาะนักกอล์ฟที่เคยคว้าแชมป์ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา มาชิงชัยเงินรางวัลรวมกว่า 2.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราวๆ 65.3 ล้านบาท) ที่เลค โนนา กอล์ฟ แอนด์ คันทรี่ คลับ ที่เมืองออร์แลนโด รัฐฟลอริด้า ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 29 มกราคม-1 กุมภาพันธ์ เริ่มถ่ายทอดตั้งแต่เวลา 23.30 น. ของทุกวัน ทางช่อง AIS PLAY SPORTS 66
แน่นอนว่าไฮไลท์ที่สำคัญสำหรับรายการนี้ของคนไทย ก็คือการประเดิมสนามรายการแรกของ “โปรจีน” อาฒยา ฐิติกุล โปรสาวชาวไทย มือ 1 ของโลกในเวลานี้ พร้อมผองเพื่อนอย่าง “แพตตี้” ปภังกร ธวัชธนกิจ, “โปรพราว” ชเนตตี วรรณแสน, “โปรโม” โมรียา จุฑานุกาล และ โปรจัสมิน สุวรรณปุระ ที่จะต้องฟาดฟันกับนักกอล์ฟระดับโลกอย่าง เนลลี่ คอร์ด้า มือ 2 ของโลกจากสหรัฐ, ลิเดีย โค มือ 6 ของโลกจากนิวซีแลนด์ เป็นต้น
ข้ามมาที่ฝั่งกอล์ฟชาย ในศึก PGA Tour มีการแข่งขันรายการระดับตำนานอย่าง “ฟาร์เมอร์ส อินชัวรันส์ โอเพ่น” ที่ทอร์เรย์ ไพนส์ กอล์ฟ คอร์ส รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ชิงเงินรางวัลรวม 9.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 299 ล้านบาท) ระหว่างวันที่ 29 มกราคม-1 กุมภาพันธ์ เริ่มถ่ายทอดตั้งแต่เวลา 00.00 น. ของทุกวัน ทางช่อง AIS PLAY SPORTS 61-62
รอชมการวัดวงสะวิงกันระหว่าง ซานเดอร์ ชาฟเฟเล่ โปรเจ้าถิ่นมือ 4 ของโลก, เจ เจ สปอน มือ 7 ของโลกชาวสหรัฐ, จัสติน โรส มือ 10 ของโลกชาวอังกฤษ และ แฮร์ริส อิงลัช มือ 11 ของโลกจากสหรัฐ เป็นต้น
อีกหนึ่งรายการที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือ DP World Tour รายการ “บาห์เรน แชมเปี้ยนชิพ” ที่สนามรอยัล กอล์ฟ คลับ ประเทศบาห์เรน ชิงเงินรางวัลรวม 2.75 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราวๆ 85.5 ล้านบาท) ระหว่างวันที่ 29 มกราคม-1 กุมภาพันธ์ ถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา15.30 น. ทุกวัน ทางช่อง AIS PLAY SPORTS 69
รายการนี้สามารถให้กำลังใจนักกอล์ฟไทยอย่าง “โปรอาร์ม” กิรเดช อภิบาลรัตน์ ยอดโปรกอล์ฟชาวไทย ที่จะเจอกับ แพทริค รีด, เซอร์จิโอ การ์เซีย และริชาร์ แมนเซลล์ เป็นต้น
ลูกค้า AIS สามารถรับชมการแข่งขันกอล์ฟรายการใหญ่ทั้ง 3 รายการ แบบเอ็กซ์คลูซีฟ ผ่านทาง AIS PLAY ด้วยการสมัครแพ็คเกจ GOLF ราคา 499 บาท/เดือน (ไม่รวม VAT) ซึ่งจะทำให้สามารถรับชมกอล์ฟได้ทุกรายการ จบในแพ็กเดียว ลูกค้ามือถือสมัครกด *678*499# โทรออก หรือที่ https://www.ais.th/consumers/entertainment/sport/golf
หรือสามารถสมัครแพ็คเกจ PLAY SPORTS ราคา 599 บาท/เดือน (ไม่รวม VAT) เปิดทางสู่คอนเทนต์กีฬาระดับโลกและช่องพรีเมียม อาทิ กอล์ฟ (PGA Tour, LPGA Tour, DP World Tour), เทนนิส ATP Tour, ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ, ลีกเอิง ฝรั่งเศส, อเมริกันฟุตบอล NFL, บาสเก็ตบอล NBA รวมถึงคอนเทนต์บันเทิงจาก Prime Video และ Monomax ลูกค้ามือถือสมัครกด *678*88 โทรออก หรือที่ https://www.ais.th/consumers/entertainment/ais-play/play-sports