ส.กีฬาทางน้ำส่ง 5 นักโปโลน้ำสาวไทยเล่นลีกยุโรป

เพื่อเป็นการเตรียมทีมเอเชียนเกมส์ 2026 ของทีมโปโลน้ำสาวไทย ดีกรีทีมอันดับ 4 เอเชีย มีลุ้นคว้าเหรียญทองแดงเอเชียนเกมส์ ทางสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย โดย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เป็นนายกสมาคม ได้ทำการคัดเลือกนักกีฬาโปโลน้ำหญิงไทย ซึ่งทาง แม็กซิม คอร์ดอนสกี้ (Maxim Kordonskiy) เฮดโค้ชโปโลน้ำทีมชาติไทยชาวอิสราเอล ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสโมสรในยุโรปเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่สมาคม
"โค้ชตึก" นายธนาวิชญ์ โถสกุล เลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตอนนี้ทางสมาคมไม่สามารถที่จะรองบประมาณในการเตรียมเอเชียนเกมส์จาก กกท.ได้ ซึ่งอะไรที่สมาคมทำได้และมีงบประมาณอยู่ก็จะต้องดำเนินการไปก่อน การส่งนักกีฬาโปโลน้ำหญิงที่มีความสามารถไปแข่งในยุโรป ก็คือแผนงานที่สมาคมทำในการเตรียมเอเชียนเกมส์ 2026 เพื่อที่นักกีฬาจะได้ไปฝึกร่างกายและหาประสบการณ์ในการแข่งขันระดับยุโรป ซึ่งสโมสรที่เราส่งไปนั้นก็ระดับแชมเปี้ยนลีกทุกทีม สมาคมหวังว่านักกีฬาหญิงไทยที่ไปเล่นสโมสรยุโรปจะพัฒนาฝีมือ ร่างกาย รวมถึงความเข้าใจเกมในแบบฉบับยุโรป แล้วมาปรับใช้กับทีมชาติไทยสอดประสานไปกับระบบของทาง แม็กซิม คอร์ดอนสกี้ ที่ถือว่าเป็นยอดโค้ชมากฝีมือระดับยุโรป โดยนักกีฬาหญิงไทยจะเข้าไปแข่งในเลก 2 ของทุกสโมสร และจะเดินทางในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์
สำหรับนักกีฬาโปโลน้ำหญิงทั้ง 5 คน ที่ไปเล่นในลีกยุโรปมีดังนี้ นางสาวภัณฑิลา อาสายุทธ์, นางสาวรักษิณา เรืองทรัพย์ไพศาล ไปสโมสรฮาโปแอลโยคเนียม (Hapoel Yoqneam) สโมสรโปโลน้ำชั้นนำของประเทศอิสราเอล ซึ่งมีชื่อเสียงจากการเข้าร่วมแข่งขันระดับนานาชาติ รวมถึงรายการ Women Euro Cup และการแข่งขันในยุโรป
นางสาวกฤษณา พวงทอง, นางสาวจณิสตา ถิ่นวิลัย ไปสโมสรดินาโม-อูราโลชก้า (Dinamo-Uralochka) ของประเทศรัสเซีย และ นางสาวธนิดากาญจน์ ขวัญทองธนารีย์ ไปสโมสรดูนาอูจวารอช (Dunaujvaros) ของประเทศฮังการี ซึ่งเป็นสโมสรเก่าของ แม็กซิม คอร์ดอนสกี้ ก่อนที่จะมารับงานคุมทีมชาติไทย