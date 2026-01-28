ไนกี้เผยภาพ “ลิซ่า” ลุคสปอร์ตเกิร์ลนักบัลเลต์ ฉลองคอลเลกชันกีฬาและแฟชั่นตัวใหม่

“ลิซ่า” ลลิษา มโนบาล ศิลปินระดับโลก สาวสวยชาวไทย แห่งวงแบล็คพิ้งค์ (BLACKPINK) ที่ขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์แบรนด์กีฬายักษ์ชื่อดัง อย่าง ไนกี้ เตรียมเปิดตัวคอลเลคชั่นใหม่ Lisa x NikeSKIMS ซึ่งผสมผสานระหว่างบัลเลต์กับสปอร์ต ซึ่งเตรียมจะออกวางจำหน่าย 5 กุมภาพันธ์ นี้
ทั้งนี้ ไนกี้ ได้สร้างความฮือฮา ด้วยการเปิดตัววิดีโอโปรโมชั่นสำหรับคอลเลคชั่น NikeSKIMS Spring ’26 ที่แสดงโดย “ลิซ่า” ศิลปินสาวสวยชาวไทย เมื่อ 27 ม.ค.ที่ผ่านมา
ในวิดีโอดังกล่าว “ลิซ่า” เปลี่ยนชุดเป็นสองชุดในสไตล์สปอร์ตบัลเลต์สีดำและชมพู ซึ่งก็แสดงให้เห็นถึงท่าทางบัลเลต์ที่แข็งแกร่งและอ่อนโยน ทรงพลังอย่างยิ่ง