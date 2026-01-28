“บักบอย” เคลม “นายขนมต้ม” บิดาแห่งมวยไทย เป็นชาวกัมพูชา

“บักบอย” อินฟลูเอ็นเซอร์ชาวเขมร ที่ชอบทำคลิปวิจารณ์ประเทศไทยและคนไทย ออกมาตอบโต้ผ่านไลฟ์สดกับ “น้าโบ๊ทโอนไว” ณัฐเดช วชิรรัตนวงศ์ อินฟลูเอนเซอร์สายเกมและสายฮา ว่า “นายขนมต้ม” บรมครูมวยไทย เป็นคนเขมร โดยมีชื่อจริงๆ ว่า “ขะ-หนม-ทม”
ในระหว่างการไลฟ์สดนั้น “บักบอย” ยังบอกอีกว่า แผ่นดินไทยเกือบครึ่งนั้นเคยเป็นของกัมพูชา รวมถึง แม่นาค พระโขนง ก็เป็นของกัมพูชา หลังเมื่อไม่นานมานี้มีการสร้างหนังเรื่อง “เนียงเนียตพระตะบอง” หรือ “แม่นาคพะตะบอง” ขึ้นมา
สำหรับ “นายขนมต้ม” นับเป็นบิดาแห่งมวยไทย ที่คนไทยและคนทั่วโลกรู้จัก โดยมีชื่อเสียงในเชิงมวย จากเหตุการณ์ที่ชกชนะนักมวยพม่า เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2317 ทว่าในสมัยพระเจ้าเอกทัศ กรุงศรีอยุธยาต้องเสียแก่พม่า นายขนมต้มถูกกวาดต้อนไปเมืองพม่า
ในระหว่างการเป็นเชลย นายขนมต้ม ได้เปรียบมวยกับพม่า โดยใช้วิชามวยไทยเอาชนะนักมวยพม่าได้สิบคน จนพระเจ้ามังระ ที่ทอดพระเนตร ปูนบำเหน็จแก่นายขนมต้ม แต่งตั้งเป็นข้ารับใช้ในกรุงอังวะ แต่เจ้าตัวปฏิเสธและขอให้พระเจ้ามังระปลดปล่อยตนและเชลยคนไทยทั้งหมดให้เป็นอิสระเพื่อกลับบ้านเกิด ซึ่งพระเจ้ามังระยอมทำตามความประสงค์ ทำให้เจ้าตัวและเชลยไทยได้อิสรภาพและกลับแผ่นดินไทย ที่ขณะนั้นมีกรุงธนบุรีเป็นราชธานี
สำหรับในประเทศไทย ยึดถือให้วันที่ 17 มีนาคมของทุกปี เป็น "วันนายขนมต้ม" หรือ วันมวยไทยแห่งชาติ เพื่อเชิดชูเกียรติบรมครูมวยไทยที่ใช้ศิลปะการต่อสู้เอาชนะนักมวยพม่า 10 คนรวด ต่อหน้าพระที่นั่งพระเจ้ามังระ ณ กรุงอังวะ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2317 ซึ่งวีรกรรมนี้แสดงถึงความกล้าหาญและยกระดับมวยไทยให้เป็นที่ยอมรับ