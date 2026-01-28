"โนเล" ตาม 2 เซต ยังเอาไม่ลง "มูเซตติ" เจ็บต้นขาขอยอมแพ้

โนวัค ยอโควิช อดีตนักเทนนิสหมายเลข 1 ของโลก ยอมรับโชคดีสุดๆ หลัง ลอเรนโซ มูเซตติ จาก อิตาลี บาดเจ็บจนเล่นต่อไม่ไหว เข้ารอบรองชนะเลิศ ศึกออสเตรเลียน โอเพน วันพุธที่ 28 มกราคม
ยอโควิช วัย 38 ปี ผู้ล่าสถิติแชมป์แกรนด์ สแลม สูงสุดตลอดกาล 25 สมัย ได้รับพรจากพระเจ้า โดย ยาคุบ เมนซิก คู่แข่งรอบ 16 คนสุดท้าย ขอสละสิทธิ์เนื่องจากอาการบาดเจ็บ ล่าสุด มูเซตติ มือ 5 รายการ ขอรีไทร์ ขณะขึ้นนำ 2-0 เซต 6-4, 6-3, 1-3
มูเซตติ เหนือกว่าชัดเจน ก่อนรับการปฐมพยาบาลอาการบาดเจ็บต้นขาขวา แล้วกลับลงมาแบบเคลื่อนไหวไม่สะดวก จำเป็นต้องขอยอมแพ้
หวดชาวเซิร์บ ซึ่งเล่นผิดพลาดเยอะ และตกที่นั่งลำบากระหว่างแมตช์ กล่าว "ผมเสียใจแทนเขาจริงๆ เขาเล่นดีกว่าเยอะ วันนี้ผมกำลังจะถูกส่งกลับบ้าน"
"เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับผมไม่กี่ครั้ง เขาคุมเกมอยู่หมัด โชคร้ายเหลือเกิน ผมไม่มีอะไรจะพูดอีกแล้ว เขาสมควรเป็นผู้ชนะ ผมโชคดีสุดๆ ที่ผ่านเข้ารอบ"
ด้าน มูเซตติ กล่าว "ผมรู้สึกตั้งแต่เริ่มเซต 2 คิดว่ามีบางอย่างผิดปกติตรงขาขวา ผมยังฝืนเล่นต่อ เพราะผมเล่นดีเหลือเชื่อ แต่ความเจ็บปวดยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ส่วนตัวผมรู้ขีดจำกัดร่างกายตัวเอง และค่อนข้างมั่นใจว่ากล้ามเนื้อฉีก น่าเสียดายจริงๆ"
ผลการแข่งขันอีกคู่หนึ่ง ยานนิก ซินเนอร์ แชมป์ 2 สมัย เอาชนะ เบน เชลตัน มือ 8 รายการชาวอเมริกัน 6-3, 6-4, 6-4 รอพบ ยอโควิช แชมป์ 10 สมัย ต่อไป