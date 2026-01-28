5 โปรสาวไทยลงสู้ศึกเปิดฤดูกาล แอลพีจีเอ 2026

5 โปรสาวแถวหน้าของไทยประกอบด้วย อาฒยา ฐิติกุล, ปภังกร ธวัชธนกิจ, ชเนตตี วรรณแสน, จัสมิน สุวัณณะปุระ และโมรียา จุฑานุกาล เตรียมลงสู้ศึก ฮิลตัน แกรนด์ แวเคชันส์ ทัวร์นาเมนต์ ออฟ แชมเปียนส์ รายการเปิดฤดูกาลแอลพีจีเอ ทัวร์ 2026 ที่รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์นี้
กอล์ฟ ฮิลตัน แกรนด์ แวเคชันส์ ทัวร์นาเมนต์ ออฟ แชมเปียนส์ เป็นรายการที่เชิญเฉพาะนักกอล์ฟแชมป์แอลพีจีเอ ทัวร์ ตลอดสองฤดูกาลหลังสุด รวมทั้งสิ้น 39 คน พร้อมด้วยบุคคลที่มีชื่อเสียงจากหลากหลายวงการ จัดขึ้นที่สนามเลค โนนา กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ ชานเมืองออร์แลนโด รัฐฟลอริดา โดยมีเงินรางวัลให้ช่วงชิงรวม 2.1 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 65.3 ล้านบาท โดยมี คิม อาริม จากเกาหลีใต้ จะลงป้องกันแชมป์ในสัปดาห์นี้
สำหรับนักกอล์ฟสาวดีกรีแชมป์แอลพีจีเอ ทัวร์ ที่ลงชิงชัยในรายการนี้ อาทิ เหล่าโปรมือดีจากสหรัฐฯ อย่าง เนลลี คอร์ดา มือสองของโลก, ลีเลีย หวู, โรส จาง และ แองเจิล หยิน ฝั่งเอเชียมี มิยู ยามาชิตะ จากญี่ปุ่น แชมป์เมเจอร์และเจ้าของรางวัลนักกอล์ฟรุกกี้แห่งปี 2025 รวมถึงสองพี่น้องฝาแฝด อากิเอะ และ ชิซาโต อิวาอิ นอกจากนี้ยังมีดาวดัง อย่าง ลีเดีย โค จากนิวซีแลนด์ และบรู๊ค เฮนเดอร์สัน จากแคนาดา ขณะที่ผู้เล่นชาวไทยประกอบด้วย จีโน่-อาฒยา ฐิติกุล, แพตตี้-ปภังกร ธวัชธนกิจ, พราว-ชเนตตี วรรณแสน, จัสมิน สุวัณณะปุระ และโมรียา จุฑานุกาล