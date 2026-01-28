“ดร.เก๋” เปิดรับคำร้องคนถูกล่วงละเมิดในวงการกีฬา พร้อมช่วยเหลือและแก้ปัญหาให้หมดไป

“ดร.เก๋” ดร.สุวรรณา ศิลปอาชา รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ที่กำกับดูแลเกี่ยวกับสิทธิสตรีและเยาวชนในวงการกีฬา ที่ได้ลงนามลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกันยกระดับมาตรฐาน Safeguarding in Sport เพื่อ ปกป้องนักกีฬาและบุคลากรในวงการกีฬา จากการถูกคุกคามและความรุนแรงทุกรูปแบบ และสร้างสภาพแวดล้อมทางกีฬาที่ปลอดภัย เคารพศักดิ์ศรี และเท่าเทียม
ได้ออกมาเป็นกระบอกเสียงอีกครั้ง พร้อมทั้งเปิดรับทุกคำร้องเรียนของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อและถูกกระทำในเรื่องการคุกคาม การล่วงละเมิด และความไม่ปลอดภัยในวงการกีฬา
ดร.สุวรรณา ศิลปอาชา ได้โพสต์ข้อความว่า “ประเด็นเรื่อง การคุกคามและความไม่ปลอดภัยในวงการกีฬา โดยเฉพาะในบริบทของการแข่งขันระดับนานาชาติ ได้รับความสนใจจากสังคมอย่างกว้างขวาง ตัวเก๋เองต้องขอขอบคุณสื่อมวลชน บุคลากรทางกีฬา และทุกภาคส่วนที่ให้ความสำคัญและร่วมกันตั้งคำถามต่อประเด็นนี้ เพราะนี่คือเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งต่อศักดิ์ศรี ความปลอดภัย และอนาคตของนักกีฬาและบุคลากรของไทยทุกคน”
“ในนามของคณะทำงาน Safeguarding Thailand ภายใต้คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยฯ ขอยืนยันว่า เราให้ความสำคัญสูงสุดกับ ความเป็นส่วนตัว (Confidentiality) และการคุ้มครองผู้ที่ได้รับผลกระทบในทุกกรณี ทุกเคสที่มีการกล่าวถึงหรือได้รับแจ้งเข้ามา มีคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยดูแล ประสานงาน และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยยึดหลัก ความปลอดภัยของผู้ได้รับผลกระทบเป็นศูนย์กลาง”
“การดูแลเรื่อง Safeguarding ไม่ใช่เพียงการแก้ปัญหาเมื่อเกิดเหตุ แต่คือการสร้างระบบและสภาพแวดล้อมทางกีฬา ที่ทุกคน ทั้งนักกีฬา โค้ช เจ้าหน้าที่ และบุคลากร รู้สึกปลอดภัย ได้รับความเคารพ และไม่ถูกละเมิดทุกรูปแบบ”
“เก๋ขอเชิญชวนทุกท่านในวงการกีฬาร่วมกันดูแล อยู่เคียงข้าง และรับฟังนักกีฬา และบุคลากร หากพบเห็นหรือประสบเหตุที่ไม่เหมาะสม สามารถแจ้ง และติดต่อมายังคณะทำงาน Safeguarding Thailand ได้เพื่อให้เราสามารถเข้าไปช่วยเหลือ ดูแล และประสานการแก้ไขอย่างเหมาะสม”
“นอกจากนี้ คณะทำงานฯ กำลังเดินหน้าต่อยอดการทำงานด้วยการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และพัฒนาศักยภาพแก่บุคลากรทางกีฬาในทุกระดับ
เพื่อ ป้องกันไม่ให้ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นซ้ำในอนาคต”
“เพราะกีฬา ควรเป็นพื้นที่แห่งโอกาส ความฝัน และความภาคภูมิใจ ไม่ใช่พื้นที่ของความหวาดกลัวหรือการเก็บเงียบการปกป้อง และป้องกัน คือความรับผิดชอบร่วมกันของเราทุกคน ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันผลักดันประเด็นนี้อย่างจริงจัง และยืนหยัดเคียงข้างนักกีฬาไทยไปด้วยกันค่ะ”