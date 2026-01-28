ยิมนาสติกชุบตัวรัสเซียล่าแชมป์เอเชีย “ฑิฆัมพร” ชิมลางเวิลด์คัพ 3 รายการ

ทัพนักกีฬายิมนาสติก กลับเข้าสู่โหมดโปรแกรมซ้อมหนักอีกครั้ง หลังสมาคมฯเตรียมส่ง ฑิฆัมพร สุรินทรทะ ล่าแชมป์ เวิลด์คัพ 3 รายการติดต่อกัน พร้อมกันนี้เตรียมส่ง ยิมนาสติกศิลป์ ไปฝังตัวอยู่ที่ประเทศรัสเซีย ช่วงปิดภาคเรียน นายกสมาคมย้ำ ไม่ได้ส่งไปเพื่อหาประสบการณ์ แต่ต้องมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เป้าหมายแรกของปี ต้องเห็นเหรียญในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย กลางปีนี้
ความเคลี่อนไหวในส่วนของนักกีฬายิมนาสติกทีมชาติไทย หลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 2025 พร้อมกับทำผลงานคว้า 6 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง ล่าสุดนักกีฬายิมนาสติกศิลป์ชาย นำโดย “บีม” ฑิฆัมพร สุรินทรทะ, สุภชีพ บ่าวเบ็ญหมัด, วีรภัทร ช่วยโสม, ฟุกะ โนมูระ, วิศวยศ สาโรจน์ ยังคงลงทำการซ้อมอย่างต่อเนื่อง ที่ศูนย์ฝึกเพื่อการแข่งขัน (สโมสรจินตนา) ในซอยเพชรเกษม 81 โดยมี โยขิกิ นาคาทานิ ผู้ฝึกสอนชาวญี่ปุ่นควบคุมอย่างใกล้ชิด ด้วยการใส่โปรแกรมเสริมสร้างกล้ามเนื้อ และ จัดระเบียบของร่างกาย รวมถึงระบบการหายใจให้มีความลงตัวดียิ่งขึ้นกว่าเดิม ซึ่งทำการซ้อมวันละ 8 ชั่วโมง ทั้งช่วงเช้า และ ช่วงเย็น
สำหรับ “บีม” ฑิฆัมพร สุรินทรทะ เจ้าของเหรียญทองซีเกมส์ ครั้งล่าสุด ประเภทฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์ มีโปรแกรมเดินทางไปแข่งขัน รายการเวิลด์คัพ 3 ทัวร์นาเมนท์ ประกอบด้วย ยิมนาสติกศิลป์ เวิลด์คัพ ระหว่างวันที่ 3-6 เมษายน 2569 ณ เมืองไคโร ประเทศอียิปต์ ต่อเนื่องด้วย การแข่งขันรายการ DOBRO World Cup Osijek ระหว่างวันที่ 9-12 เมษายน 2569 ณ เมือง ออซิเยก ประเทศโครเอเชีย และ การแข่งขันรายการ ยิมนาสติกศิลป์ เวิลด์คัพ “Taishan” ระหว่างวันที่ 15-18 เมษายน 2569 ณ เมืองโดฮา ประเทศกาตาร์
น.ต.ศรายุทธ พัฒนศักดิ์ นายกสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ทั้ง 3 รายการ เป็นรายการใหญ่ ทางสมาคมฯ เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด ด้วยงบประมาณที่จำกัดจึงเห็นควรส่ง “บีม” ฑิฆัมพร สุรินทรทะ เดินทางไปแข่งขันเพียงคนเดียว ในฐานะอันดับ 5 รายการชิงแชมป์โลกเมื่อปลายปีที่แล้ว พร้อมด้วย มร.โยชิกิ นาคาทานิ ผู้ฝึกสอนชาวญี่ปุ่น ซึ่งทั้ง 3 รายการ ขอยืนยันว่าไม่ได้ส่งไปเพื่อหาประสบการณ์ แต่เราต้องการผลการแข่งขันที่ชัดเจน ก่อนจะกลับมาสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ ในการแข่งขันยิมนาสติกศิลป์ชิงแชมป์เอเชีย ระหว่างวันที่ 18-21 มิถุนายน 2569 ที่เมืองจุนอี้ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยรายการนี้จะส่งชุดใหญ่เดินทางไปแข่งขันกันอย่างพร้อมหน้า
ส่วนนักกีฬายิมนาสติกลีลา ดร.กุสุมาลย์ ประเสริฐศรี อุปนายกสมาคมฯ ในฐานะผู้จัดการทีม กล่าวว่า ช่วงนี้ยังไม่มีรายการแข่งขัน ทางสมาคมฯ และ ผู้ปกครองของนักกีฬา เตรียมส่งดาวรุ่ง รวมทั้งดีกรีทีมชาติ ประเภทกรุ๊ป และ ประเภทเดี่ยว เดินทางไปทำการเก็บตัวฝึกซ้อมกับผู้ฝึกสอนระดับโลก ที่ประเทศรัสเซีย ช่วงปิดภาคเรียน ในเดือนมีนาคม เป็นเวลา 2 สัปดาห์ หลังจากนั้นทุกคน มีโปรแกรมเตรียมเดินทางไปแข่งขัน ยิมนาสติกลีลา ชิงแชมป์เอเชีย ระหว่างวันที่ 27-30 พฤษภาคม 2569 ที่เมืองนิชเคก ประเทศคีร์กิสถาน ต่อไป