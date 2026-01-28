"ริบากินา" นิ่งกว่าเดิม เขี่ย "สวิอาเท็ก" ร่วง 8 คนออสเตรเลียน โอเพน

เอเลนา ริบากินา นักเทนนิสหญิงชาวคาซักสถาน ยกเครดิตแก่ความเยือกเย็นของตัวเอง ช่วยให้พลิกล็อกโค่น อิกา สวิอาเท็ก มือ 2 ของโลก เข้ารอบรองชนะเลิศ ศึกออสเตรเลียน โอเพน วันพุธที่ 28 มกราคม
ริบากินา ซึ่งเกิดที่กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย คัมแบ็กจากเสียเสิร์ฟตั้งแต่เกมแรก เอาชนะ สวิอาเท็ก มือ 2 รายการ 2 เซตรวด 7-5, 6-1 รอดวลกับ เจสซิกา เปกูลา จาก สหรัฐอเมริกา ผู้ชนะ อแมนดา อนิซิโมวา เพื่อนร่วมชาติ 6-2, 7-6(7/1)
ริบากินา เคยทะลุถึงรอบชิงชนะเลิศ ที่เมลเบิร์น เมื่อปี 2023 แพ้ อารีนา ซาบาเลนกา จาก เบลารุส 1-2 เซต และยังไม่เคยผ่านรอบก่อนรองชนะเลิศนับจากนั้น
ริบากินา กล่าว "เป็นไปได้ว่าตอนนี้ฉันนิ่งขึ้นกว่าเดิม และเข้ารอบลึกๆ ในการแข่งขัน ตอนเริ่มแมตช์ เมื่อมันเป็นการชิงชนะเลิศครั้งแรก และคุณมาได้ไกลขนาดนี้ แน่นอนคุณย่อมดีใจสุดเหวี่ยง ตอนนี้ฉันรู้สึกเหมือนกับกำลังทำหน้าที่ตัวเอง พยายามพัฒนาฝีมือทุกวัน ดังนั้นมันเหมือนวันธรรมดาวันหนึ่ง"
ริบากินา ดีกรีแชมป์วิมเบิลดัน 2022 เป็นผู้เล่นที่กำลังร้อนแรงสุดตลอดไม่กี่เดือนที่ผ่านมา สถิติชนะ 18 จาก 19 แมตช์ โดยความปราชัยครั้งเดียวเกิดขึ้นในรอบก่อนรองชนะเลิศ ที่บริสเบน
ความพ่ายแพ้ส่งผลให้ สวิอาเท็ก จาก โปแลนด์ ต้องรอทำสถิติแชมป์แกรนด์ สแลม ครบ 4 รายการ ต่อไป หลังคว้า เฟรนช์ โอเพน 4 สมัย, วิมเบิลดัน กับ ยูเอส โอเพน อย่างละ 1 สมัย