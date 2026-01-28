กรมพลศึกษาจัดประกวดศิลปะมวยไทย ประจำปี 2569

ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานพิธีเปิดมหกรรมการประกวดศิลปะมวยไทย ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2569 ภายใต้โครงการมวยไทยกีฬาไทยพลังแห่งการขับเคลื่อนสุขภาพและเศรษฐกิจ โดยมี นายสุรัตน์ จรณโยธิน รองอธิบดีกรมพลศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารกรมพลศึกษา นางสาวสหัพย์ภัค โชควิจิตรกุล กรรมการผู้จัดการศูนย์การค้าเอ็ม บี เค บริษัท เอ็มบีเค เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด และ ดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ นายกสมาคมมวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ร่วมพิธี
กรมพลศึกษา จัดมหกรรมการประกวดศิลปะมวยไทย ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2569 ภายใต้โครงการมวยไทยกีฬาไทยพลังแห่งการขับเคลื่อนสุขภาพและเศรษฐกิจ ระหว่างวันที่ 27 - 30 มกราคม 2569 ณ ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เพื่อเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะมวยไทย อันเป็นมรดกทางศิลปะการต่อสู้ประจำชาติไทย ให้แพร่หลายไปสู่ เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของศิลปะมวยไทย
สำหรับการประกวดฯครั้งนี้ แบ่งการประกวดออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทคีตะมวยไทย, ประเภทคีตศิลป์มวยไทย ประเภทไหว้ครูและทักษะมวยไทย และแบ่งรุ่นอายุออกเป็น 3 รุ่น คือ อายุไม่เกิน 12 ปี, รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี และรุ่นไม่จำกัดอายุ มีผู้เข้าร่วมการประกวดรอบคัดเลือกจากทั่วประเทศ จำนวน 3,556 คน จาก 291 ทีม และในรอบชิงชนะเลิศ จะทำการประกวดทั้ง 3 ประเภท ซึ่งเป็นทีมที่ผ่านการตัดสินจากคลิปวิดีโอ จำนวน 80 ทีม
ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า “การส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะมวยไทย อันเป็นมรดกภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทยให้สืบทอดสู่ลูกหลานไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลา ผมเชื่อมั่นว่าทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ย่อมเป็นผู้มีจิตวิญญาณของกีฬามวยไทยอย่างเต็มเปี่ยม และผมขอให้เราทุกคน ร่วมแรงร่วมใจในการอนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปะมวยไทยให้กีฬามวยไทยขยายไปสู่ระดับเยาวชนรากหญ้า ให้พัฒนาและต่อยอดไปสู่ระดับชาติและนานาชาติ ได้อย่างภาคภูมิ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport tourism) และเป็นพลังขับเคลื่อนทางวัฒนธรรม (Soft Power) สร้างรายได้ทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศตามเป้าหมายของรัฐบาล”