“โกล์ป๊อก วรงค์ ทิวทัศน์ ลงพื้นที่ปัตตานี ถ่ายทอดแรงบันดาลใจแก่เยาวชน

วันที่ 27 ม.ค.69 นายวรงค์ ทิวทัศน์ หรือ “โกล์ป๊อก” นักขับเคลื่อนด้านกีฬาและเยาวชน เดินทางลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี เพื่อร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียน โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน ตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ โดยมุ่งเน้นการใช้ “กีฬา” เป็นเครื่องมือพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ พร้อมต่อยอดศักยภาพในอนาคต
โกล์ป๊อกได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิต ตั้งแต่จุดเริ่มต้นการเป็นนักฟุตบอลเยาวชน การเรียนรู้ทั้งความสำเร็จและความล้มเหลว จนก้าวมาทำงานด้านการบริหารกีฬาในระดับชาติ โดยเน้นย้ำว่า “โอกาส เริ่มต้นจากความกล้า และความพยายามไม่เคยทรยศใคร”
โกล์ป๊อกกล่าวว่า โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถานเป็นตัวอย่างของสถาบันการศึกษาที่ให้คุณค่ากับการพัฒนาเยาวชนอย่างรอบด้าน ทั้งด้านวิชาการ คุณธรรม และสุขภาวะผ่านกิจกรรมกีฬา พร้อมขอบคุณผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนทุกคนที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแนวคิด “กีฬาเพื่ออนาคต” ที่โกล์ป๊อกตั้งใจผลักดัน เพื่อให้กีฬากลายเป็นเครื่องมือสร้างโอกาส สร้างความหวัง และสร้างศักยภาพใหม่ให้กับเด็กและเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
“เด็กปัตตานีมีศักยภาพไม่แพ้ใคร ขอเพียงได้โอกาส ได้พื้นที่ และได้ความเชื่อมั่นจากทุกคนในสังคม” โกล์ป๊อกกล่าวทิ้งท้าย