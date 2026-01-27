"กอฟฟ์" จอดแค่ 59 นาที "ซเวเรฟ" อัด 24 เอซ เข้ารอบรองฯ ออสเตรเลียน โอเพน

โคโค่ กอฟฟ์ นักเทนนิสหญิงมือ 3 ของโลก จอดแค่ 59 นาที โดยเสีย 26 อันฟอร์ซ เออร์เรอร์ ปล่อยให้ เอลินา สวิโตลินา จาก ยูเครน เข้ารอบรองชนะเลิศ ศึกออสเตรเลียน โอเพน วันอังคารที่ 27 มกราคม พบ อารีนา ซาบาเลนกา จาก เบลารุส
ซาบาเลนกา มือ 1 ของโลก ต้อน อิวา โยวิช หวดสาววัย 18 ปีชาวอเมริกัน 6-3, 6-0 ท่ามกลางอุณหภูมิ 38 องศาเซลเซียส ที่ร็อด เลเวอร์ อารีนา กรุงเมลเบิร์น
โปรแกรมรอบเย็น (ท้องถิ่น) เล่นแบบปิดหลังคา เนื่องจากอากาศร้อน สวิโตลินา มือ 12 รายการ เอาชนะ กอฟฟ์ มือ 3 รายการ ขาดลอย 6-1, 6-2
ตามภาพบนจอโทรทัศน์ ระบุ กอฟฟ์ ออกอาการหัวเสีย ฟาดแร็คเก็ตลงพื้นหลายครั้ง ระหว่างทางเดินเข้าห้องแต่งตัว หลังจบแมตช์
ผลการแข่งขันประเภทชายเดี่ยว อเล็กซานเดอร์ ซเวเรฟ รองแชมป์เก่า อัดลูกเสิร์ฟ 24 เอซ ดับซ่า เลิร์นเนอร์ เทียน จาก สหรัฐอเมริกา 6-3, 6-7(5/7), 6-1, 7-6(7/3) รอพบผู้ชนะระหว่าง คาร์ลอส อัลคาราซ มือ 1 ของโลก กับ อเล็กซ์ เดอ มินอร์ เจ้าถิ่น รอบรองชนะเลิศ
I honestly don’t see anything wrong with Coco Gauff smashing her racket out of anger and frustration.
That loss to Elina Svitolina was painful and humiliating.
Players are human too, and they should be allowed to show emotion in moments like that