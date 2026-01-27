xs
"กอฟฟ์" จอดแค่ 59 นาที "ซเวเรฟ" อัด 24 เอซ เข้ารอบรองฯ ออสเตรเลียน โอเพน

โดย: ผู้จัดการออนไลน์


โคโค่ กอฟฟ์ ตกรอบแบบพลิกล็อก
โคโค่ กอฟฟ์ นักเทนนิสหญิงมือ 3 ของโลก จอดแค่ 59 นาที โดยเสีย 26 อันฟอร์ซ เออร์เรอร์ ปล่อยให้ เอลินา สวิโตลินา จาก ยูเครน เข้ารอบรองชนะเลิศ ศึกออสเตรเลียน โอเพน วันอังคารที่ 27 มกราคม พบ อารีนา ซาบาเลนกา จาก เบลารุส

ซาบาเลนกา มือ 1 ของโลก ต้อน อิวา โยวิช หวดสาววัย 18 ปีชาวอเมริกัน 6-3, 6-0 ท่ามกลางอุณหภูมิ 38 องศาเซลเซียส ที่ร็อด เลเวอร์ อารีนา กรุงเมลเบิร์น

โปรแกรมรอบเย็น (ท้องถิ่น) เล่นแบบปิดหลังคา เนื่องจากอากาศร้อน สวิโตลินา มือ 12 รายการ เอาชนะ กอฟฟ์ มือ 3 รายการ ขาดลอย 6-1, 6-2

ตามภาพบนจอโทรทัศน์ ระบุ กอฟฟ์ ออกอาการหัวเสีย ฟาดแร็คเก็ตลงพื้นหลายครั้ง ระหว่างทางเดินเข้าห้องแต่งตัว หลังจบแมตช์

ผลการแข่งขันประเภทชายเดี่ยว อเล็กซานเดอร์ ซเวเรฟ รองแชมป์เก่า อัดลูกเสิร์ฟ 24 เอซ ดับซ่า เลิร์นเนอร์ เทียน จาก สหรัฐอเมริกา 6-3, 6-7(5/7), 6-1, 7-6(7/3) รอพบผู้ชนะระหว่าง คาร์ลอส อัลคาราซ มือ 1 ของโลก กับ อเล็กซ์ เดอ มินอร์ เจ้าถิ่น รอบรองชนะเลิศ


